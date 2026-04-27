Teherán acusa a Washington por el fracaso de la última ronda de negociaciones

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos (EE.UU.), Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

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“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos”, dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes. La delegación estadounidense, agregó, presentó “exigencias excesivas“.

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El canciller también sostuvo que “el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante”.

Irán mantiene cerrado el estrecho, en una medida que ha prometido sostener mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Antes de viajar a Rusia, Araqchi estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos. También conversó telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó el sábado el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad.

No obstante, la agencia noticiosa Fars informó que Irán envió “mensajes escritos” a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz, una vía marítima en el centro del conflicto.

El portal estadounidense de noticias Axios informó el domingo que Irán había enviado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y terminar la guerra y dejar para más adelante las negociaciones sobre la cuestión nuclear, citando una fuente oficial de EE.UU..

La agencia estatal iraní IRNA mencionó el informe de Axios sin negarlo.

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Hasta ahora se mantiene una tregua en la guerra contra Irán, pero persiste su impacto sobre la economía global.

Trump justificó su decisión de no enviar sus emisarios a Pakistán, alegando que "esto terminará pronto y saldremos muy victoriosos".

Araqchi se reunió el sábado en Pakistán con el jefe militar, Asim Munir; el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el canciller Ishaq Dar, antes de viajar a Omán y regresar a Islamabad.

El canciller iraní publicó en X que las conversaciones en Omán se centraron en asegurar el paso seguro por Ormuz “para el beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo”.

“Nuestros vecinos son nuestra prioridad”, afirmó.

Pero los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron que no pretenden levantar el bloqueo.

FUENTE:RFI