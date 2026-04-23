Acuerdo Mercosur-UE: cámaras piden “claridad” e industriales se asesoran con exvicecanciller

En la cuenta regresiva de cara a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea —a partir del próximo 1º de mayo—, varias cámaras empresariales organizaron en las últimas semanas foros para analizar el impacto y las oportunidades que se identifican para los distintos sectores de actividad y la economía en general.
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Además, sus cuadros técnicos mantienen un “ida y vuelta” con los equipos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía (MEF) para evacuar dudas, identificar algunas “incongruencias” y responder consultas de socios que plantean inquietudes vinculadas a productos alimenticios, médicos y automotores, entre otros.
A su vez, algunas gremiales resolvieron pedir asesoramiento de expertos para analizar oportunidades y amenazas. La Cámara de Industrias (CIU) resolvió contratar al exvicecanciller Nicolás Albertoni para “complementar y robustecer” las capacidades técnicas de la gremial, dijo a Búsqueda su presidente, Leonardo García.
Señaló que la decisión busca sumar una “opinión calificada y experta” para posicionarse mejor ante los desafíos que trae consigo el acuerdo entre el Mercosur y el continente europeo. Albertoni, un especialista en relaciones internacionales, tuvo participación directa desde su cargo en el gobierno anterior en las negociaciones con el bloque europeo.
García indicó que dentro del “plan de trabajo” definido este año está previsto realizar una serie de actividades; entre ellas se destaca una consultoría que combine el “análisis profundo de las condiciones negociadas y el contacto con gremiales de sectores estratégicos de actividad industrial nacional” para “mapear y concluir el cómo potenciar las oportunidades que ofrece el acuerdo y cómo mitigar sus eventuales efectos adversos”.
Certificados de origen
La Cámara de Comercio y Servicios, la de Industrias y la Mercantil de Productos del País elaboraron en conjunto una nota que llegará en estos días al MEF para precisar información y procedimientos relacionados con la operativa de los certificados de origen de exportación al amparo del acuerdo con la UE. Les preocupa la “falta de claridad” en la implementación de cuotas —un asunto todavía en negociación entre los socios del Mercosur— y los procedimientos de origen.
Desde esas gremiales se explicó a Búsqueda que sus equipos técnicos trabajan contrarreloj y en “línea directa” con esas carteras para evacuar dudas e “incongruencias” de la documentación y los formularios que deben completar como emisores de certificaciones, con el objetivo de “evitar complicaciones” posteriores.