Acuerdo Mercosur-UE: cámaras piden “claridad” e industriales se asesoran con exvicecanciller

Las cámaras de Comercio y Servicios, de Industrias y la Mercantil de Productos del País elaboraron en conjunto una nota entregada al gobierno, preocupadas por las cuotas y los procedimientos de origen

En la cuenta regresiva de cara a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea —a partir del próximo 1º de mayo—, varias cámaras empresariales organizaron en las últimas semanas foros para analizar el impacto y las oportunidades que se identifican para los distintos sectores de actividad y la economía en general.

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Además, sus cuadros técnicos mantienen un “ida y vuelta” con los equipos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía (MEF) para evacuar dudas, identificar algunas “incongruencias” y responder consultas de socios que plantean inquietudes vinculadas a productos alimenticios, médicos y automotores, entre otros.

A su vez, algunas gremiales resolvieron pedir asesoramiento de expertos para analizar oportunidades y amenazas. La Cámara de Industrias (CIU) resolvió contratar al exvicecanciller Nicolás Albertoni para “complementar y robustecer” las capacidades técnicas de la gremial, dijo a Búsqueda su presidente, Leonardo García.

Señaló que la decisión busca sumar una “opinión calificada y experta” para posicionarse mejor ante los desafíos que trae consigo el acuerdo entre el Mercosur y el continente europeo. Albertoni, un especialista en relaciones internacionales, tuvo participación directa desde su cargo en el gobierno anterior en las negociaciones con el bloque europeo.

García indicó que dentro del “plan de trabajo” definido este año está previsto realizar una serie de actividades; entre ellas se destaca una consultoría que combine el “análisis profundo de las condiciones negociadas y el contacto con gremiales de sectores estratégicos de actividad industrial nacional” para “mapear y concluir el cómo potenciar las oportunidades que ofrece el acuerdo y cómo mitigar sus eventuales efectos adversos”.