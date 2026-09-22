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    Abusos a menores, IA y “repensar” Europa: ABC de los asuntos que marcan la visita de León XIV a Francia

    El papa León XIV inicia el viernes 25 de septiembre una visita de cuatro días a Francia, la primera de un líder del Vaticano al país en casi 20 años; el programa incluye encuentros con víctimas de abusos, un discurso sobre inteligencia artificial y una reunión con líderes de la Unión Europea

    Vista exterior de la Iglesia de San Agustín de París, perteneciente a la misma orden que el papá León XIV, donde, al igual que en el resto de iglesias de la ciudad, se han colocado grandes fotografías del papa de cara a su inminente visita a Francia.

    Vista exterior de la Iglesia de San Agustín de París, perteneciente a la misma orden que el papá León XIV, donde, al igual que en el resto de iglesias de la ciudad, se han colocado grandes fotografías del papa de cara a su inminente visita a Francia.

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    Catalina Guerrero / EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El papa León XIV visita Francia entre el 25 y el 28 de setiembre, en el primer viaje oficial de un líder de la iglesia católica en 18 años a territorio galo, desde la visita de Benedicto XIV en 2008. Se espera que la cita de cuatro días, en la que el pontífice visitará tres ciudades —París, Lourdes y Metz—, atraiga a grandes multitudes, con un programa que combinará actos de Estado y actividades pastorales.

    Uno de los mayores eventos será la misa al aire libre en el centro de París el sábado 26 de septiembre, a la que se han inscrito 600.000 asistentes. “La visita del papa León XIII a Francia ha desatado una auténtica oleada de interés”, declaró a Reuters el obispo francés emérito Marc Stenger.

    El líder de la Santa Sede también presidirá una homilía en la restaurada catedral de Notre-Dame, en la primera visita de un papa desde que un devastador incendio casi destruyera la obra maestra gótica en 2019.

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    Más allá de los actos religiosos, la agenda de León XIV contempla discursos ante el presidente Emmanuel Macron y otros líderes franceses en el Palacio del Elíseo, ante el personal de la sede de la UNESCO —el organismo de las Naciones Unidas para la cultura y la educación— y ante jefes de Estado y de gobierno europeos en la ciudad de Metz.

    Los abusos sexuales contra menores, los límites al desarrollo de la inteligencia artificial y el papel de Europa en el escenario internacional serán los principales temas que abordará el sumo pontífice durante la visita papal, según detallaron el Vaticano y el Elíseo.

    Abusos contra menores

    Unos 330.000 niños sufrieron abusos sexuales en Francia durante siete décadas por parte de sacerdotes, otros miembros del clero, trabajadores de la iglesia y voluntarios laicos, según un demoledor informe de 2021 redactado por una comisión establecida por obispos católicos en Francia a fines de 2018.

    El documento concluyó que 216.000 niños fueron abusados sexualmente por obispos y sacerdotes entre 1950 y el 2000, a los que se suman 114.000 víctimas agredidas por miembros laicos de la Iglesia. Esta revelación marcó un hito en la forma en que la sociedad francesa interpretó el fenómeno de los abusos por parte de la comunidad religiosa.

    Esta herida supurante será abordada por el papa León XIV a su paso por Lourdes, uno de los sitios de peregrinación más sagrados del catolicismo, donde se reunirá en privado con siete sobrevivientes de abuso sexual el domingo 28 de setiembre.

    La Conferencia Episcopal Francesa afirmó que el grupo incluye a personas que sufrieron abusos siendo menores de edad o adultos en escuelas católicas, parroquias y congregaciones religiosas.

    “Me satisface que León XIV vaya a escuchar las voces de los supervivientes”, manifestó a la agencia AP Eric, de 55 años, quien fue violado por un sacerdote cuando tenía entre 8 y 14 años. Este superviviente considera que, pese a que “la gente habla con más libertad” sobre los abusos, “aún queda mucho por hacer en cuanto a escucharlos”.

    Sin embargo, el encuentro no suscitó una acogida positiva generalizada. Algunos grupos de supervivientes de abusos han condenado que la reunión se produzca con un grupo seleccionado de personas en lugar de representantes de organizaciones reconocidas.

    Marie Derain de Vaucresson, directora de la Autoridad Nacional Independiente para el Reconocimiento y la Reparación (INIRR), interpretó la cita como “una oportunidad perdida” y expresó su esperanza de que el mensaje al papa se transmita de “una manera más colectiva”.

    Las siete víctimas de abusos declararon la semana pasada en un comunicado conjunto que no pretenden representar a todos los supervivientes.

    “Cada uno de nosotros participa en esta reunión en nombre propio, con la libertad de expresar nuestras propias opiniones, convicciones y decisiones”, manifestaron, antes de remarcar que “entablar un diálogo no significa dar respaldo” y “ser escuchados no significa abandonar las demandas”.

    A partir del informe de 2021, la Iglesia católica francesa ha establecido un sistema de compensación independiente para las víctimas y ha reconocido el historial de abusos de la institución.

    Durante una visita a España en junio, el papa León XIV se reunió en Madrid con seis supervivientes de abusos sexuales por parte del clero y prometió tener en cuenta sus sugerencias para mejorar la respuesta de la Iglesia a la crisis, según el Vaticano.

    Límites al desarrollo de la IA

    Uno de los temas que abordará el papa León XIV en su visita a Francia es la evolución de la inteligencia articial (IA), un tema que planteará el primer día de la visita durante un discurso en la sede de la UNESCO en París.

    El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, detalló que el papa aprovechará el encuentro para hablar “de la importancia de la participación humana en una era en la que corremos el riesgo de delegar en las máquinas”, un tema predominante en la más reciente encíclica papal, 'Magnifica Humanitas', centrada en el desarrollo de la IA.

    En ese documento de 130 páginas, el pontífice abogó por una regulación estricta de la IA y por una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología. En Francia, se espera que aborde este mismo tema al plantear una discusión "sobre el sentido de la existencia, sobre lo que hace humanos a los seres humanos y lo que no", según el portavoz del Vaticano.

    La posición del jerarca de la Iglesia católica sobre la IA lo ha enfrentado con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha impulsado la innovación en IA para que Estados Unidos pueda superar a China en este sector.

    En medio de esta pugna entre los líderes de Washington y el Vaticano, el lugar elegido por León XIV para hablar sobre la IA parece una declaración de intenciones, dado que la administración Trump ha anunciado una vez más su retirada de la UNESCO, la agencia cultural de la ONU, como parte de su repliegue generalizado de las organizaciones internacionales.

    Este martes, Trump volvió a remeter contra la UNESCO durante su discurso en la Asamblea General de la ONU al acusarla de “promover la migración masiva”, que, a su juicio, destruye las “culturas más grandes y el patrimonio histórico”.

    “Repensar” Europa, tema central en Metz

    El papa León XIV llegará a Francia con una reflexión “que ayude a Europa a pensar y repensarse“ y a volver “a los fundamentos de la cultura europea”, según señaló el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien deslizó que “quizás esta podría ser una oportunidad para abordar el tema del medio ambiente”.

    Este discurso será proclamado durante una conferencia en Metz el 28 de setiembre, a la que han sido invitados líderes y representantes de las instituciones europeas, a quienes el pontífice “ha dejado la puerta abierta para reunirse“, según explicó Bruni.

    El presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al evento en Metz a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países que conforman la Unión Europea, así como a los líderes de las instituciones comunitarias, según informó este martes el Elíseo.

    La guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio estarán entre los asuntos internacionales abordados durante la visita, detalló París.

    Fuentes de la Presidencia de Francia citadas por la agencia EFE adelantaron que Macron abrirá la sesión dedicada a Europa con un discurso sobre la construcción europea de un modelo de paz, antes de dar paso a la intervención de León XIV. La jornada incluirá además una referencia a Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea, añadieron.

    “Sin duda encontraremos ecos del pensamiento de muchos padres de Europa y de la cultura europea a lo largo de los siglos, incluyendo también a grandes cristianos”, añadió el portavoz del Vaticano.

    Con Reuters, EFE, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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