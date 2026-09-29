Por qué el centro político de Europa se mantendrá firme

El libro, Última oportunidad: El nuevo canciller y la lucha por la democracia, de Robin Alexander, fue un éxito de ventas en Alemania el año pasado. Reflejaba un temor generalizado de que, si el canciller Friedrich Merz fracasaba, los extremos políticos podrían arrollar a la democracia alemana .

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Un año después, esas preocupaciones van en aumento. Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), un partido populista de extrema derecha, ha encabezado las encuestas en dos elecciones regionales recientes, mientras que Die Linke, de extrema izquierda, acaba de ganar las elecciones regionales de Berlín . El índice de popularidad de Merz se ha desplomado al 13%. Existe una especulación generalizada de que pronto podría verse obligado a renunciar.

Alemania es la mayor economía de Europa , por lo que cualquier cosa que suceda en el país tendrá serias repercusiones en todo el continente. Mientras tanto, en Francia , la segunda economía más grande de la Unión Europea (UE), Marine Le Pen, líder parlamentaria del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN, o Agrupación Nacional), encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

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Afortunadamente, la realidad política es bastante menos dramática. A pesar de toda la agitación actual, es probable que el ’centro’ de Europa se mantenga.

Hay tres razones principales para ello. La primera es el uso generalizado de la representación proporcional en las elecciones europeas. La segunda es la tendencia de los partidos de extrema derecha a fracasar o a moderarse una vez en el gobierno. Esto refleja un tercer punto: las serias limitaciones que la pertenencia a la UE impone a los partidos populistas y antisistema.

Partidos que son ampliamente considerados como de “extrema derecha” ya han llegado al gobierno en importantes países europeos. Los resultados fueron reveladores.

Trabajadores quitan un cartel de Geert Wilders del Partido por la Libertad tras las elecciones de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2023. ROBIN UTRECHT / AFP

En los Países Bajos, el Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en holandés), encabezado por Geert Wilders, salió de las elecciones de 2023 como el partido más votado y, por un breve periodo, fue el pilar de un gobierno de coalición. Sin embargo, con el tiempo, el partido de Wilders se sintió frustrado por las restricciones de la política de coalición y la legislación de la UE, y abandonó el gobierno. El apoyo al PVV cayó drásticamente en las siguientes elecciones, y actualmente los Países Bajos están gobernados por otra coalición centrista.

El Partido de la Libertad de extrema derecha de Austria también ha formado parte de dos gobiernos de coalición desde el año 2000 y obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de 2024. Sin embargo, no ha podido formar un gobierno de coalición y actualmente se encuentra fuera del poder.

Las experiencias de los Países Bajos y Austria ponen de relieve cómo la representación proporcional limita las opciones políticas de la extrema derecha. Esto es particularmente relevante en Alemania, donde los partidos de centro tienen una política de "cortafuegos" que prohíbe formar gobierno con la extrema derecha.

Actualmente, la AfD registra en las encuestas un poco menos del 30 por ciento a nivel nacional. Si alcanza esos niveles en unas elecciones nacionales, o incluso los supera, sería mucho más difícil formar una coalición centrista. Pero lo más probable es que la AfD seguiría excluida del poder.

La situación en Francia es diferente porque la segunda ronda de las elecciones presidenciales es una contienda en la que el ganador se lleva todo. Si Le Pen sale victoriosa el próximo mes de mayo, entrará al Palacio del Elíseo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Wojtek Radwanski / AFP

Pero el ejemplo de Italia sugiere que un gobierno de extrema derecha en Francia podría no ser tan extremo como algunos temen. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, encabeza un partido político que tiene sus orígenes en la extrema derecha admiradora de Mussolini. Sin embargo, ha gobernado en gran medida desde el centro derecha, evitando una confrontación con sus socios de la UE que podría haberle costado fondos de la Unión y asustado a los mercados de deuda.

La izquierda italiana señala las políticas más duras de Meloni en materia de inmigración y asilo como indicios de que conserva instintos de extrema derecha. Pero casi todos los gobiernos europeos buscan ahora formas de limitar el flujo de solicitantes de asilo. Esto es una respuesta al creciente malestar de los votantes, por lo que podría decirse que es una expresión de la democracia más que su negación.

Le Pen lleva muchos años moderando la imagen de su partido, deshaciéndose de muchas de sus políticas y asociaciones más extremas. En el proceso, se ha distanciado de su propio padre, el fundador del partido, y ha abandonado los planes de salir de la moneda única europea.

La líder de extrema derecha aún conserva instintos que difieren marcadamente de la corriente principal francesa. Recientemente se comprometió a ponerle fin a toda ayuda financiera francesa a Ucrania. Algunas de sus políticas —como la promesa de dar preferencia nacional a los solicitantes de empleo y a las empresas francesas— la pondrían en conflicto con la legislación de la UE.

Sin embargo, una vez en el cargo, es probable que Le Pen se dé cuenta de que una confrontación a gran escala con el resto de la UE tendría un costo político y económico demasiado alto. La pertenencia a un mercado interno funcional de la UE sigue siendo clave para la salud de la economía francesa. Los votantes del país lo saben. Los mercados de bonos —que son otra gran limitación para los gobiernos endeudados de Francia e Italia— también reaccionarían con temor.

Marine Le Pen. Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images

Muchos de los temores en torno a Le Pen, la AfD y el resto de la extrema derecha europea reflejan los recuerdos de la década de 1930. La experiencia de entonces fue que, una vez que los líderes de extrema derecha —como Hitler o Franco— tomaron el poder, socavaron rápidamente la democracia y sólo abandonaron el poder al morir.

Pero la experiencia de la Europa contemporánea ha sido muy diferente. La extrema derecha ha llegado al gobierno y luego lo ha abandonado pacíficamente. Incluso Viktor Orbán, de Hungría, aceptó su derrota en unas elecciones a principios de este año.

El ascenso de la AfD y de Le Pen es dramático y aumentará las tensiones políticas y la inestabilidad. Pero no significa el fin de la democracia europea.

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