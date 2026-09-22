Europa limita las redes sociales para menores; Uruguay “observa con atención, pero no para copiar”

El miércoles 26 de agosto 47 estados de Estados Unidos (EE.UU.) llegaron a un acuerdo con Meta, por US$ 17.000 millones , por el que la compañía de Mark Zuckerberg deberá cambiar parte del funcionamiento de Instagram y Facebook para aumentar los controles. Durante los próximos 10 años, el gigante de las redes sociales tendrá que aplicar nuevas medidas en EE.UU. , como limitar el tiempo diario de los menores en sus plataformas y reforzar la verificación de edad. Estas acciones buscan poner límites a funciones que pueden hacer que los usuarios más chicos pasen demasiado tiempo en las redes.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El acuerdo llega cuando la Unión Europea también endurece su posición frente a las grandes plataformas , tras años de investigar cómo funcionan estos servicios. En abril pasado, la Comisión Europea dijo que Meta no estaba haciendo lo suficiente para evitar que menores de 13 años entraran a sus redes sociales. En julio, volvió a cuestionar a la empresa por varias funciones de esas plataformas que pueden llevar a los usuarios a pasar más tiempo conectados, como el desplazamiento sin fin, la reproducción automática y las recomendaciones de contenido.

En Silicon Valley hicieron poco caso a las advertencias y ahora Europa va por la prohibición. El 17 de setiembre, la Comisión Europea presentó el llamado EU Kids Act , que propone prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años . Entre los 13 y los 15 años, los padres o tutores podrían crear cuentas limitadas y mantener el control sobre ellas. Desde los 15 años, los adolescentes podrían abrir sus propias cuentas, aunque las plataformas deberían aplicar medidas de seguridad hasta los 18 años.

Tecnología Adolescentes de todo el país plantearon en el Parlamento qué hacer con las redes sociales y la IA

La propuesta todavía no es una ley vigente. Debe pasar por el Parlamento Europeo y por los gobiernos de los países miembros y puede tener cambios durante ese proceso.

El movimiento europeo llega mientras Uruguay desarrolla su propia discusión. La Cámara de Representantes, junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento y otras organizaciones, impulsa una consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial.

“La propuesta europea vuelve urgente una discusión que nuestro país ya comenzó con un proceso de participación que ha recogido la opinión de más de 5.000 uruguayos, entre niños, adolescentes, padres, docentes y expertos”, señaló a Búsqueda el presidente de la Cámara de Representantes e impulsor de la iniciativa, Rodrigo Goñi.

Según explicó, los resultados y las propuestas de la consulta serán presentados el próximo 18 de noviembre. “La iniciativa busca recoger experiencias antes de definir una respuesta normativa y evitar que la discusión quede reducida a una decisión sobre una edad mínima”, añadió.

Sobre el anuncio realizado la semana pasada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Goñi anticipó que “Uruguay observa con atención este proceso, pero no para copiar automáticamente una edad o una prohibición”.

“Nuestro contexto, nuestras capacidades institucionales y las experiencias de nuestros niños y adolescentes deben formar parte de la respuesta. Tampoco corresponde esperar a que todos los países hayan resuelto el problema. La tecnología cambia más rápido que los procedimientos regulatorios y los daños no esperan a que exista certeza absoluta”, dijo.

Rodrigo Goñi en su despacho del Palacio Legislativo. Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Una posible regulación

Cerca de un centenar de instituciones participan del proceso, entre organizaciones sociales, centros educativos, universidades, organismos públicos, especialistas, familias, empresas y grupos de jóvenes. Hasta ahora, hubo más de 700 respuestas en línea, 1.400 participaciones en talleres y grupos de discusión, 1.600 encuestas y más de 1.000 adolescentes entrevistados. En total, son más de 4.000 participantes, según datos proporcionados por la Cámara de Representantes.

Para Goñi, la consulta uruguaya busca “evitar una respuesta rápida frente a un problema que tiene varias dimensiones”.

“Antes de decidir, escuchar. No se trata de pedir una opinión rápida sobre si hay que prohibir o permitir. Se busca comprender qué está ocurriendo, distinguir problemas diferentes y reunir experiencias y evidencias que permitan tomar mejores decisiones”, explicó.

El presidente de la Cámara de Representantes explicó a Búsqueda que “la estrategia uruguaya se propone exigir seguridad y privacidad desde el diseño” y establecer “responsabilidades claras para quienes desarrollan y operan los servicios”. Sobre la noticia europea, sostuvo que Uruguay “debe leerla como una señal de urgencia y como una oportunidad para aprender”.

“El desafío no consiste en elegir apresuradamente entre prohibir o no hacer nada, sino en proteger derechos sin cerrar oportunidades”, señaló.

Para Goñi, el objetivo debería ser definir una regulación “que combine participación, garantías claras y capacidad de adaptarse” a los cambios tecnológicos. “No por ofrecer una solución perfecta ni por trasladar modelos extranjeros, sino por construir un método democrático para decidir en condiciones de incertidumbre que vinieron para quedarse”, sostuvo.

Felipe Schipani en su oficina del anexo del Palacio Legislativo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Schipani suma su proyecto

En esa discusión se inscribe un proyecto de ley presentado a comienzos de agosto por el diputado colorado Felipe Schipani. La iniciativa propone impedir que los menores de 15 años creen o mantengan cuentas en redes sociales y toma como referencia las medidas adoptadas el año pasado en Australia y recientemente en Francia (aunque la Justicia anuló la prohibición porque era una “injerencia desproporcionada” en la libertad de expresión de los menores).

Schipani explico a Búsqueda que “hay evidencia científica muy clara de que la exposición a las redes sociales genera un perjuicio cognitivo a los adolescentes y a los niños”. Dijo que para elaborar la iniciativa trabajaron “con los psicólogos, con las instituciones sociales, con los psiquiatras, con la neuróloga”. Según el diputado, el objetivo es “establecer una normativa que proteja a los niños y adolescentes de los riesgos que representan las redes sociales para la salud”.

Sobre la consulta pública que se desarrolla en paralelo, Schipani señaló que su propuesta es “un insumo más” para ese debate. Aclaró que su proyecto “no se va a tratar en paralelo a todo el tema de la consulta pública”, sino que, una vez que termine, se tomarán sus aportes para definir cómo avanzar.

Algunos legisladores consideran que la iniciativa de Schipani “llega a destiempo”, porque plantea una regulación mientras el proceso de consulta sobre el tema todavía está en marcha. Ante esas observaciones, Schipani respondió: “¿Cómo va a llegar a destiempo si todo el primer mundo está regulando en esto?”. El diputado insistió en que se trata de “un insumo más para la consulta”.

“La consulta es una instancia para que todos puedan hacer aportes, yo hago un aporte articulado en forma de proyecto de ley donde va a ser evaluado y discutido. Lo que es claro es que algo hay que hacer porque no podemos seguir mirando para el costado”, finalizó.