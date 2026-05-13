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‘Aída’, la ‘sitcom’ española más irreverente llega al cine de la mano del director Paco León

Aída y vuelta retoma el universo de la mítica comedia de televisión para convertirlo en una película delirante y nostálgica, con Carmen Machi al frente del elenco

Aida y vuelta 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La familia más caótica y querida de la televisión española vuelve a reunirse en Aída y vuelta, la nueva película dirigida por Paco León que retoma el universo de la mítica sitcom para convertirlo en una comedia delirante, nostálgica y, a la vez, actual. Con Carmen Machi al frente del elenco, acompañada por Miren Ibarguren, Mariano Peña y Eduardo Casanova, la película se debate entre la ficción y la realidad.

La historia gira en torno al rodaje de un supuesto episodio final de Aída en 2018, cuatro años después del verdadero cierre de la serie. A partir de ahí, la película mezcla las tramas clásicas de los personajes con conflictos detrás de cámara entre actores, guionistas y ejecutivos, en una sátira sobre las entrañas de la televisión y el desgaste de un fenómeno popular.

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Aida y vuelta 2
Carmen Machi protagoniza Aída y vuelta.

Carmen Machi protagoniza Aída y vuelta.

Con mucho humor y espíritu autoficcional, Aída y vuelta pone sobre la mesa temas contemporáneos como la cultura de la cancelación, el movimiento MeToo, la inteligencia artificial, la presión de las redes sociales y los límites de lo políticamente correcto. En ese metajuego, el propio personaje de Aída aparece como una carga para Carmen Machi, mientras afloran rivalidades, tensiones y secretos entre quienes hicieron de la serie un éxito histórico.

En cines.

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