Falleció Eusebio Poncela, recordado actor del cine español y argentino

Intransigente y cojonudo: en Uruguay el público lo conoció primero por su papel protagónico en la serie Las aventuras de Pepe Carvalho, y por sus personajes en Curro Jiménez y Los gozos y las sombras

Uno de los primeros contactos que el público uruguayo tuvo con la figura del actor español Eusebio Poncela fue su genial interpretación del detective gallego trasplantado a Barcelona, Pepe Carvalho. La serie, llamada Las aventuras de Pepe Carvalho, fue producida por RTVE de España y emitida también en la televisión uruguaya. El programa seguía los pasos y los casos del investigador privado, en una adaptación del personaje creado por el escritor Manuel Vázquez Montalbán más de una década antes. Áspera, llena de diálogos punzantes, muy en el tono de la movida madrileña, aunque filmada en la capital catalana, la serie fue una plataforma poderosa para el despegue de Poncela en el mundo de la televisión. Es verdad que ya había participado en Curro Jiménez (con guion en varios capítulos del escritor uruguayo Antonio Larreta) y, muy especialmente, en Los gozos y las sombras, donde se había destacado con su personaje Carlos Deza.

Poncela había nacido en 1945 en el muy popular barrio de Vallecas, en Madrid. Sus primeros pasos en el mundo de la actuación los dio en el teatro durante el tardofranquismo, y fue parte de lo que, poco después de la muerte del dictador, se conocería como la movida madrileña. Poncela es considerado uno de los actores más fuertemente identificado con la transición y la recuperación democrática española. Se había graduado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático e inició de inmediato su carrera teatral con una puesta de Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Apenas cinco años después, en 1970, comenzó a alternar las tablas con el cine y la televisión. Su primer papel fuerte en el cine fue en la película Arrebato, de 1979, dirigida por Iván Zulueta, en la que interpretaba a José Sirgado, un director adicto a la heroína.

Embed - La tele de tu vida: Los gozos y los sombras (1982)

Durante los años ochenta, Poncela se fue consolidando como una de las figuras más potentes del cine español de entonces, en particular con su participación en dos películas de Pedro Almodóvar, quien también estaba despegando en lo suyo. En 1986 trabajó en Matador, donde también actuaban Assumpta Serna, Antonio Banderas y Nacho Martínez. Un año más tarde protagonizaría La ley del deseo, en la que interpretaba a un director de cine homosexual. La película comenzaba con una secuencia de sexo explícito gay, y logró escandalizar a más de uno en el Uruguay recién salido de la dictadura, que optó por salir de la sala en ese mismo instante. En esos años trabajó también con directores como Carlos Saura e Imanol Uribe y fue también coprotagonista de Diario de invierno junto a Fernando Rey.

En paralelo a su intensa actividad actoral, Poncela venía arrastrando una adicción a la heroína que le complicaba y mucho el desarrollo de su trabajo. En ese entonces, y con un cierto paralelismo con la trayectoria del músico italiano Luca Prodan, el actor madrileño terminó por marcharse a Argentina para recuperarse. Mientras Prodan se refugió en las sierras de Córdoba y terminó formando la banda Sumo, Poncela hizo lo propio en el sur, se instaló en Ushuaia y recorrió la Patagonia en el proceso. Durante su periplo argentino, Poncela vivió un tiempo en casa de sus amigos Cecilia Roth y Fito Páez.