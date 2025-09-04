  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    Falleció Eusebio Poncela, recordado actor del cine español y argentino

    Intransigente y cojonudo: en Uruguay el público lo conoció primero por su papel protagónico en la serie Las aventuras de Pepe Carvalho, y por sus personajes en Curro Jiménez y Los gozos y las sombras

    Eusebio Poncela en la película Martín (Hache), 1997.&nbsp;

    Eusebio Poncela en la película Martín (Hache), 1997. 

    FOTO

    AFP
    Por Fernando Santullo
    Columnista de Búsqueda

    Uno de los primeros contactos que el público uruguayo tuvo con la figura del actor español Eusebio Poncela fue su genial interpretación del detective gallego trasplantado a Barcelona, Pepe Carvalho. La serie, llamada Las aventuras de Pepe Carvalho, fue producida por RTVE de España y emitida también en la televisión uruguaya. El programa seguía los pasos y los casos del investigador privado, en una adaptación del personaje creado por el escritor Manuel Vázquez Montalbán más de una década antes. Áspera, llena de diálogos punzantes, muy en el tono de la movida madrileña, aunque filmada en la capital catalana, la serie fue una plataforma poderosa para el despegue de Poncela en el mundo de la televisión. Es verdad que ya había participado en Curro Jiménez (con guion en varios capítulos del escritor uruguayo Antonio Larreta) y, muy especialmente, en Los gozos y las sombras, donde se había destacado con su personaje Carlos Deza.

    Poncela había nacido en 1945 en el muy popular barrio de Vallecas, en Madrid. Sus primeros pasos en el mundo de la actuación los dio en el teatro durante el tardofranquismo, y fue parte de lo que, poco después de la muerte del dictador, se conocería como la movida madrileña. Poncela es considerado uno de los actores más fuertemente identificado con la transición y la recuperación democrática española. Se había graduado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático e inició de inmediato su carrera teatral con una puesta de Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Apenas cinco años después, en 1970, comenzó a alternar las tablas con el cine y la televisión. Su primer papel fuerte en el cine fue en la película Arrebato, de 1979, dirigida por Iván Zulueta, en la que interpretaba a José Sirgado, un director adicto a la heroína.

