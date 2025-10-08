¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘Amores perros’ regresa a las salas de cine por su 25° aniversario

La versión remasterizada de la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu llegará a los cines el 9 de octubre, en el marco de una celebración internacional

Gael García Bernal en&nbsp;Amores perros

Gael García Bernal en Amores perros

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un accidente automovilístico fatal en la Ciudad de México desencadena una serie de eventos en las vidas de tres personas: una supermodelo, un joven que quiere huir con su cuñada y un indigente. Sus vidas se catapultan a situaciones imprevistas por el aparentemente intrascendente destino de un perro. La película mexicana del 2000 Amores perros fue restaurada bajo la supervisión de Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, en el marco de su 25° aniversario.

Amores perros 2

El director, Alejandro González Iñárritu, junto al director de fotografía Rodrigo Prieto, participaron en el proceso, que incluyó una nueva mezcla de sonido surround 5.1 a cargo de Jon Taylor en NBCUniversal StudioPost.

Leé además

Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.
Lanzamiento

La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

Por Redacción Búsqueda
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
¿Quiénes son más animales?

‘Perros’ es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Stellan Skarsgård y Renate Reinsve en Sentimental Value.
Destacados

El Monfic presenta su 20ª edición con cine de Cannes, Venecia y películas con proyección al Oscar

Por Redacción Búsqueda

Amores perros es una obra cumbre del cine mexicano que marcó el inicio de una era. Reconocida internacionalmente desde su debut, en el Festival de Cine de Cannes recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica y obtuvo una nominación al Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

En cines.

Embed

Selección semanal
Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”
Video

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Kathryn Dundas organiza en noviembre el retiro Rewild & Renew en José Ignacio. 

Para la médica Kathryn Dundas “al cuerpo no le importa si lo ignoras, pero sin pausas, se degrada”

Por Magdalena Cabrera
Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Por Santiago Perroni
George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa