‘Amores perros’ regresa a las salas de cine por su 25° aniversario

Un accidente automovilístico fatal en la Ciudad de México desencadena una serie de eventos en las vidas de tres personas: una supermodelo, un joven que quiere huir con su cuñada y un indigente. Sus vidas se catapultan a situaciones imprevistas por el aparentemente intrascendente destino de un perro. La película mexicana del 2000 Amores perros fue restaurada bajo la supervisión de Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, en el marco de su 25° aniversario.
El director, Alejandro González Iñárritu, junto al director de fotografía Rodrigo Prieto, participaron en el proceso, que incluyó una nueva mezcla de sonido surround 5.1 a cargo de Jon Taylor en NBCUniversal StudioPost.
Amores perros es una obra cumbre del cine mexicano que marcó el inicio de una era. Reconocida internacionalmente desde su debut, en el Festival de Cine de Cannes recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica y obtuvo una nominación al Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa.