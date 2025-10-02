El Monfic presenta su 20ª edición con cine de Cannes, Venecia y películas con proyección al Oscar

La cartelera se completa con dos ciclos especializados: uno sobre los 80 en Uruguay y otro sobre el cineasta polaco Wojciech J. Has en Cinemateca

Desde el próximo jueves 9 hasta el miércoles 15 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic) presenta su vigésima edición. La programación incluye películas ganadoras en los festivales de Cannes y Venecia, producciones con expectativas de competir por los Premios Oscar, reestrenos y algunas rarezas animadas. Entre los títulos destacados figuran la ganadora de la Palma de Oro Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, y Sentimental Value, lo nuevo del noruego Joachim Trier, director de La peor persona del mundo. La selección también ofrece la oportunidad de ver a los actores Paul Mescal y Josh O'Connor en el romance La historia del sonido; el regreso de Paula Beer bajo la dirección del alemán Christian Petzold en Espejos Nº 3; y la actuación galardonada de Toni Servillo en La grazia, de Paolo Sorrentino. El resto de la programación y los horarios pueden consultarse en Monfic.com.uy.

El ciclo Los Ochenta en Pantalla continúa con proyecciones y conversatorios El Grupo de Estudios sobre los Ochenta (GEO) desarrolla durante esta semana el ciclo de cine foro Los Ochenta en Pantalla, que analiza el proceso de redemocratización a través de producciones audiovisuales de la época. Hoy, jueves 2, a las 18 horas en el Cine Universitario se proyectarán los cortometrajes Rompiendo el silencio (1987) y Por centésima vez (1990), seguidos de un debate con la participación de la crítica de cine Estela Peri y la documentalista Noelia Torres, junto con integrantes del colectivo investigador. La programación culminará mañana viernes a las 18 horas horas en la Facultad de Ciencias Sociales con la conferencia “¿Una estética o rasgos de época? Los ochenta como idea visual”, a cargo de la investigadora argentina Paola Margulis del Conicet y la Universidad de Buenos Aires. La actividad será moderada por Julieta Keldjian, docente e investigadora de la Universidad Católica del Uruguay, y será de acceso libre sin inscripción previa.

Surrealismo polaco en Cinemateca de la mano de Wojciech J. Has "El manuscrito encontrado en Zaragoza" de Wojciech J. Has El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Wojciech J. Has. Difusión