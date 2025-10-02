  • Cotizaciones
    El Monfic presenta su 20ª edición con cine de Cannes, Venecia y películas con proyección al Oscar

    La cartelera se completa con dos ciclos especializados: uno sobre los 80 en Uruguay y otro sobre el cineasta polaco Wojciech J. Has en Cinemateca

    Stellan Skarsgård y Renate Reinsve en Sentimental Value.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Desde el próximo jueves 9 hasta el miércoles 15 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic) presenta su vigésima edición. La programación incluye películas ganadoras en los festivales de Cannes y Venecia, producciones con expectativas de competir por los Premios Oscar, reestrenos y algunas rarezas animadas. Entre los títulos destacados figuran la ganadora de la Palma de Oro Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, y Sentimental Value, lo nuevo del noruego Joachim Trier, director de La peor persona del mundo. La selección también ofrece la oportunidad de ver a los actores Paul Mescal y Josh O'Connor en el romance La historia del sonido; el regreso de Paula Beer bajo la dirección del alemán Christian Petzold en Espejos Nº 3; y la actuación galardonada de Toni Servillo en La grazia, de Paolo Sorrentino. El resto de la programación y los horarios pueden consultarse en Monfic.com.uy.

    El ciclo Los Ochenta en Pantalla continúa con proyecciones y conversatorios

    El Grupo de Estudios sobre los Ochenta (GEO) desarrolla durante esta semana el ciclo de cine foro Los Ochenta en Pantalla, que analiza el proceso de redemocratización a través de producciones audiovisuales de la época. Hoy, jueves 2, a las 18 horas en el Cine Universitario se proyectarán los cortometrajes Rompiendo el silencio (1987) y Por centésima vez (1990), seguidos de un debate con la participación de la crítica de cine Estela Peri y la documentalista Noelia Torres, junto con integrantes del colectivo investigador. La programación culminará mañana viernes a las 18 horas horas en la Facultad de Ciencias Sociales con la conferencia “¿Una estética o rasgos de época? Los ochenta como idea visual”, a cargo de la investigadora argentina Paola Margulis del Conicet y la Universidad de Buenos Aires. La actividad será moderada por Julieta Keldjian, docente e investigadora de la Universidad Católica del Uruguay, y será de acceso libre sin inscripción previa.

    Leé además

    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.
    Lanzamiento

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    La actriz argentina Camila Plaate recibió la Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto por Belén en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
    Cine y política

    El cine se tiñó de política en los discursos ganadores del Festival de Cine de San Sebastián

    Por Redacción Galería

    Surrealismo polaco en Cinemateca de la mano de Wojciech J. Has

    "El manuscrito encontrado en Zaragoza" de Wojciech J. Has
    El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Wojciech J. Has.

    El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Wojciech J. Has.

    Cinemateca dedica cuatro días al cine del polaco Wojciech Jerzy Has (1925-2000) con una retrospectiva que se desarrollará desde mañana, viernes 3, hasta el lunes 6 de octubre. La muestra incluye sus obras esenciales y celebra el centenario del director, conocido por su estilo surrealista que influenció a cineastas como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Has desarrolló un cine laberíntico en el que el viaje temporal y las adaptaciones literarias son constantes. El ciclo se abre con El manuscrito encontrado en Zaragoza (1965), película que, según el British Film Institute, “permanece como uno de los clásicos de culto de todos los tiempos” y que la revista Cineaste definió como “una de las obras surrealistas más logradas del siglo XX”. La función inaugural contará con una charla especial a cargo de Tomasz Kolankiewicz, director de la Filmoteca de Polonia, y Joanna Bardzinska, presidenta de la Fundación AVA Arts, con la participación de Barbara Warzyca de la Embajada de Polonia.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda