¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Año nuevo: cuatro opciones de agendas y calendarios para 2026

Lourdes Ferro, Genoveva Pérez Volpe, Paulina Cocina y el Taller Caja Baja diseñaron distintas opciones para organizar y planificar el año nuevo

Calendario 2026 de Caja Baja.&nbsp;

Calendario 2026 de Caja Baja. 

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Calendario 2026, de Caja Baja

El Taller Caja Baja, un proyecto que sale al rescate de la técnica de composición e impresión tipográfica, presenta la edición especial de su calendario por los 10 años. Impreso artesanalmente, es un homenaje al oficio de imprimir con las manos. Papel, tintas mezcladas a mano, texturas y pequeños accidentes en el proceso dan como resultado piezas únicas que son parte esencial de su identidad. “Cada calendario se imprime hoja por hoja, número por número, con la conciencia de estar deteniendo el tiempo para transformarlo en objeto”, se describe en el sitio web de Caja Baja. Diferentes artistas invitados prestan su obra para esta resistencia poética del tiempo. Cada ejemplar lo componen 12 obras únicas de edición limitada.

Se pueden adquirir en Librería Montevideo (Tristán Narvaja 1536), Isadora Libros (Ellauri 661), Café Doré (Rivera 2628). En Canelones: Taller Caja Baja (El Pinar) y El Hórreo (El Pinar).

Leé además

cerebro de diciembre: el arduo camino hacia la navidad y el ano nuevo
Carta de la editora

Cerebro de diciembre: el arduo camino hacia la Navidad y el Año Nuevo

Por Carolina Villamonte
libros que inspiran regalos para la ninez
Un día especial

Libros que inspiran regalos para la niñez

Por Redacción Galería
Mercedes Lalanne.
Festividades

Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

Por Patricia Mántaras de la Orden

Cuaderno de trabajo 2026, de Lourdes Ferro

ferro lourdes cuaderno

¡Bienvenidos al año Cáncer/Leo! Así recibe la astróloga a los usuarios de su agenda interesados en seguir de cerca los acontecimientos de los astros a lo largo del 2026. Pero esto no es solo una simple agenda. A quien se haga de uno de estos cuadernos, Ferro lo pone a trabajar. Cada página de esta especie de bitácora es una invitación a escribir una palabra de poder al inicio del día, dibujar un símbolo que recuerde un propósito, agradecer tres cosas antes de dormir o encender una vela cada vez que se inicia un proyecto; porque “la magia se activa cuando tu conciencia y tu energía se alinean con lo que hacés. Y cuando eso ocurre, el mundo responde”.

El cuaderno también incluye simpatías para comenzar el año, ejercicios semanales, información de los astros de cada día, y cómo realizar el ritual cada mes de los portales 11-22.

Editorial Diana, de Planeta, 212 páginas, 1.490 pesos.

Calendario ilustrado 2026, de Genoveva Pérez Volpe

genoveva 1

Cada diciembre, la diseñadora gráfica e ilustradora GenovevaPérez Volpe invita a empezar el año nuevo con la ternura y delicadeza de sus dibujos puestos en un calendario ilustrado. Los 12 meses del año van acompañados de un animal en una acción cotidiana que solo transmite placer, aunque nunca falta el conejo corriendo con el reloj. Belleza sutil para todo el año en tamaño A4 y encuadernado para colgar.

Se adquiere por Instagram: @genoveva.ilustración, a 750 pesos.

Agenda 2026, de Paulina Cocina

paulina agenda

La cocinera argentina propone empezar el año con organización y comida rica. Siguiendo las páginas de su agenda de 2026, el ususario se asegura de comer más verduras. Esta herramienta ayuda a organizar los días, al tiempo que ofrece ideas de recetas con verduras para cada mes, pues trae los vegetales de cada temporada para tener presente a la hora de pensar qué cocinar. Es la solución para facilitar la planificación diaria, de manera prolija y eficiente.

Editorial Fera, 1.590 pesos.

Selección semanal
Caso Cardama

Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

Por Guillermo Draper
SNIS

Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

Por Leonel García
Parlamento

Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

Por Leonel García
Relaciones laborales

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Presentación del libro La Huella: recetas y amigos del Parador

La Huella: Un nuevo libro, cien recetas y la alegría de compartir 25 años de historias

Por Clementina Delacroix Cardeza
La idea del festival Heritage Door es presentar colecciones que evoquen la artesanía y tradición de la India reinterpretadas con estética global.

Así es el festival de moda de India que fusiona herencia cultural y estética global

Por Redacción Galería
Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Fernando Tornello.
Video

Fernando Tornello y la nueva era de la Fórmula 1: “Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia”

Por José Frugoni