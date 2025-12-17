Año nuevo: cuatro opciones de agendas y calendarios para 2026

Lourdes Ferro, Genoveva Pérez Volpe, Paulina Cocina y el Taller Caja Baja diseñaron distintas opciones para organizar y planificar el año nuevo

Calendario 2026, de Caja Baja El Taller Caja Baja, un proyecto que sale al rescate de la técnica de composición e impresión tipográfica, presenta la edición especial de su calendario por los 10 años. Impreso artesanalmente, es un homenaje al oficio de imprimir con las manos. Papel, tintas mezcladas a mano, texturas y pequeños accidentes en el proceso dan como resultado piezas únicas que son parte esencial de su identidad. “Cada calendario se imprime hoja por hoja, número por número, con la conciencia de estar deteniendo el tiempo para transformarlo en objeto”, se describe en el sitio web de Caja Baja. Diferentes artistas invitados prestan su obra para esta resistencia poética del tiempo. Cada ejemplar lo componen 12 obras únicas de edición limitada.

Se pueden adquirir en Librería Montevideo (Tristán Narvaja 1536), Isadora Libros (Ellauri 661), Café Doré (Rivera 2628). En Canelones: Taller Caja Baja (El Pinar) y El Hórreo (El Pinar).

Cuaderno de trabajo 2026, de Lourdes Ferro ferro lourdes cuaderno ¡Bienvenidos al año Cáncer/Leo! Así recibe la astróloga a los usuarios de su agenda interesados en seguir de cerca los acontecimientos de los astros a lo largo del 2026. Pero esto no es solo una simple agenda. A quien se haga de uno de estos cuadernos, Ferro lo pone a trabajar. Cada página de esta especie de bitácora es una invitación a escribir una palabra de poder al inicio del día, dibujar un símbolo que recuerde un propósito, agradecer tres cosas antes de dormir o encender una vela cada vez que se inicia un proyecto; porque “la magia se activa cuando tu conciencia y tu energía se alinean con lo que hacés. Y cuando eso ocurre, el mundo responde”.

El cuaderno también incluye simpatías para comenzar el año, ejercicios semanales, información de los astros de cada día, y cómo realizar el ritual cada mes de los portales 11-22.

Editorial Diana, de Planeta, 212 páginas, 1.490 pesos.