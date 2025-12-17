Año nuevo: cuatro opciones de agendas y calendarios para 2026

El Taller Caja Baja, un proyecto que sale al rescate de la técnica de composición e impresión tipográfica, presenta la edición especial de su calendario por los 10 años. Impreso artesanalmente, es un homenaje al oficio de imprimir con las manos. Papel, tintas mezcladas a mano, texturas y pequeños accidentes en el proceso dan como resultado piezas únicas que son parte esencial de su identidad. “Cada calendario se imprime hoja por hoja, número por número, con la conciencia de estar deteniendo el tiempo para transformarlo en objeto”, se describe en el sitio web de Caja Baja. Diferentes artistas invitados prestan su obra para esta resistencia poética del tiempo. Cada ejemplar lo componen 12 obras únicas de edición limitada.
¡Bienvenidos al año Cáncer/Leo! Así recibe la astróloga a los usuarios de su agenda interesados en seguir de cerca los acontecimientos de los astros a lo largo del 2026. Pero esto no es solo una simple agenda. A quien se haga de uno de estos cuadernos, Ferro lo pone a trabajar. Cada página de esta especie de bitácora es una invitación a escribir una palabra de poder al inicio del día, dibujar un símbolo que recuerde un propósito, agradecer tres cosas antes de dormir o encender una vela cada vez que se inicia un proyecto; porque “la magia se activa cuando tu conciencia y tu energía se alinean con lo que hacés. Y cuando eso ocurre, el mundo responde”.
El cuaderno también incluye simpatías para comenzar el año, ejercicios semanales, información de los astros de cada día, y cómo realizar el ritual cada mes de los portales 11-22.
Editorial Diana, de Planeta, 212 páginas, 1.490 pesos.
Calendario ilustrado 2026, de Genoveva Pérez Volpe
Cada diciembre, la diseñadora gráfica e ilustradora GenovevaPérez Volpe invita a empezar el año nuevo con la ternura y delicadeza de sus dibujos puestos en un calendario ilustrado. Los 12 meses del año van acompañados de un animal en una acción cotidiana que solo transmite placer, aunque nunca falta el conejo corriendo con el reloj. Belleza sutil para todo el año en tamaño A4 y encuadernado para colgar.
Se adquiere por Instagram: @genoveva.ilustración, a 750 pesos.
Agenda 2026, de Paulina Cocina
La cocinera argentina propone empezar el año con organización y comida rica. Siguiendo las páginas de su agenda de 2026, el ususario se asegura de comer más verduras. Esta herramienta ayuda a organizar los días, al tiempo que ofrece ideas de recetas con verduras para cada mes, pues trae los vegetales de cada temporada para tener presente a la hora de pensar qué cocinar. Es la solución para facilitar la planificación diaria, de manera prolija y eficiente.