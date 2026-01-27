Francia avanza hacia la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

Los legisladores franceses han dado un paso decisivo para remodelar la vida digital de los niños, aprobando un proyecto de ley que prohibiría a los menores de 15 años utilizar las redes sociales y restringiría el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Impulsada por el presidente Emmanuel Macron , la medida está enmarcada como una forma de proteger a los jóvenes del tiempo excesivo frente a las pantallas y su posible impacto en la salud mental .

La cámara baja del parlamento, la Asamblea Nacional, adoptó el proyecto de ley por un cómodo margen de 130 votos contra 21 después de una larga sesión nocturna que duró del lunes al martes.

La legislación ahora se dirige al Senado, donde debe ser aprobada antes de convertirse en ley.

Macron recibió con entusiasmo la votación, calificándola de “paso importante” para proteger a los niños y adolescentes en una publicación en X.

“No queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, en la República y en sus valores”, añadió.

En un video transmitido durante el fin de semana, adoptó un tono firme y dijo que las emociones de los jóvenes no deberían “venderse ni manipularse, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c'est ce que préconisent les scientifiques, c'est ce que demandent massivement les Français.



Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale vient de dire oui.



C'est une étape majeure.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2026

Impulsar la reducción del tiempo frente a la pantalla

Si se aprueba en su forma actual, la legislación convertiría a Francia en el segundo país en imponer una restricción tan amplia basada en la edad en las redes sociales, después de la decisión de Australia en diciembre de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las principales plataformas.

Los partidarios de la medida sostienen que la medida refleja la creciente preocupación a nivel mundial de que el uso excesivo de las redes sociales está perjudicando el desarrollo infantil y contribuyendo al aumento de la ansiedad y la depresión entre los adolescentes.

Las autoridades esperan que las nuevas reglas comiencen a aplicarse a partir del inicio del año escolar 2026, cubriendo inicialmente las cuentas nuevas.

Gabriel Attal, el ex primer ministro que ahora lidera el partido Renacimiento de Macron en la Asamblea Nacional, dijo que su objetivo era obtener la aprobación del Senado a mediados de febrero para que la prohibición pudiera entrar en vigor el 1° de setiembre.

Las plataformas tendrían entonces hasta fin de año para desactivar las cuentas existentes que no cumplan con el requisito de edad.

Attal presentó el proyecto de ley como una medida de salud pública y una cuestión de independencia nacional. Además de abordar los efectos de las pantallas en la salud mental, argumentó que ayudaría a contrarrestar a «varios poderes que, a través de las redes sociales, buscan colonizar las mentes».

Francia, dijo, podría convertirse en un pionero europeo, mejorando la vida familiar e incluso dando forma a la futura autonomía del país.

Preocupaciones sanitarias y resistencia política

Las preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales fueron reflejadas este mes por el organismo de control de la salud pública de Francia, ANSES.

Advirtió que plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram pueden tener varios efectos perjudiciales en los adolescentes, especialmente en las niñas, incluso si no son la única causa del deterioro de la salud mental.

Los riesgos destacados incluyen el acoso cibernético y la exposición a contenidos violentos o perturbadores.

El propio proyecto de ley establece claramente que se prohibirá el acceso a los servicios de redes sociales en línea a los niños menores de 15 años.

Se excluyen las enciclopedias en línea y las plataformas educativas, lo que subraya el esfuerzo del gobierno por trazar una línea entre las herramientas de aprendizaje y los canales de las redes sociales.

Un sistema sólido de verificación de la edad sería esencial para que la prohibición funcione, y los funcionarios dicen que ya se está trabajando en esa tecnología a nivel europeo.

Sin embargo, no todos están convencidos. Arnaud Saint-Martin, del partido de extrema izquierda Francia Inconmovible, criticó la propuesta como una forma de paternalismo digital, calificándola de respuesta demasiado simplista a problemas tecnológicos complejos.

Nueve asociaciones de protección infantil también instaron a los legisladores a centrarse en responsabilizar a las plataformas, en lugar de prohibirles el acceso a los niños por completo.

La prohibición de las redes sociales forma parte de una iniciativa más amplia de Macron para limitar el uso del teléfono en las escuelas. Francia ya prohibió los teléfonos móviles en los centros de secundaria en 2018, y el nuevo proyecto de ley extiende este principio a los institutos.

Sin embargo, la ex primera ministra Elisabeth Borne pidió cautela y dijo que la aplicación de las normas sigue siendo un desafío incluso con las normas existentes.

FUENTE:RFI