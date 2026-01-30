  • Cotizaciones
    McDonald’s Francia tampoco comprará productos del Mercosur

    El gigante de la comida rápida afirmó en un comunicado que, pese al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, seguirá abasteciéndose exclusivamente en Francia y en Europa. El anuncio se suma a la decisión de las principales cadenas de supermercados del país, que ya expresaron que no venderán alimentos provenientes del bloque sudamericano

    Cadena de McDonald’s en Francia.

    Cadena de McDonald’s en Francia.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las hamburguesas de McDonald’s en Francia no contendrán carne del Mercosur. Lo hizo saber la cadena de comida rápida en un comunicado divulgado este jueves por el diario francés Le Figaro.

    McDonald’s “no tiene previsto modificar sus lugares de abastecimiento”, situados en su mayor parte en Francia e incluso en Europa, reza el comunicado enviado al diario.

    Leé además

    Manifestantes protestan, el miércoles 21, contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur en las afueras del Parlamento Europeo.
    Acuerdo comercial

    El gobierno mantiene objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur y así sumar presión a los europeos para que avancen

    Por Guillermo Draper
    Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: la aplicación provisional del tratado sería “una violación democrática”, dice el gobierno francés

    Por RFI

    Francia es país con el mayor número de restaurantes de la cadena de comida rápida de Europa y el cuarto en el mundo, con 1.517 locales.

    Embed - Paralizan acuerdo comercial entre UE y Mercosur: 25 años de negociaciones y obstáculos jurídicos

    La decisión de McDonald’s se suma al anuncio de los principales distribuidores franceses, que afirmaron días atrás que las carnes y aves de corral procedentes del Mercosur no estarán en sus estantes. De Carrefour a Leclerc, los supermercadistas dijeron rechazar, en nombre de la “soberanía alimentaria”, el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur.

    Los productores agropecuarios europeos están preocupados por la reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una “competencia desleal”.

    En cuanto a McDonald’s, que desde su llegada a Francia en los años 70 tuvo que luchar contra las acusaciones de imperialismo y comida chatarra, ha firmado miles de contratos plurianuales con agricultores franceses. “El trigo del pan de las hamburguesas, las papas de las papas fritas o el pollo de los nuggets son 100 % franceses y se transforman en fábricas del país, por ejemplo”, asegura la empresa.

    FUENTE:RFI

