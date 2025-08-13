Bándalos Chinos se presenta en Montevideo con su nuevo disco

Tras un histórico sold out del álbum El Big Blue en el Luna Park, Sitio, la carpa ubicada en el Velódromo Municipal de Montevideo, se convertirá en el escenario sobre el cual la banda argentina Bándalos Chinos presentará Vándalos, su último disco, el viernes 22 de agosto.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La capital uruguaya es de las primeras paradas de la extensa gira internacional que los llevará por más de 30 ciudades en 11 países, un tour que recorrerá escenarios clave de América Latina, Estados Unidos y España, a la altura de su consagración artística.
El grupo vuelve a tocar en Uruguay en uno de sus momentos más sólidos: con una identidad sonora madura, una lírica cada vez más profunda y una propuesta estética muy particular que lo posiciona como uno de los referentes indiscutidos del indie latinoamericano.
bandalos chinos en montevideo
Su cuarto álbum de estudio, Vándalos, marca un nuevo rumbo para la banda, con una producción a cargo de Fermín Ugarte —productor de otros artistas como Dillom—. En este nuevo material, Bándalos Chinos se mueve entre lo visceral y lo pulido, lo explosivo y lo íntimo, explorando nuevos matices sin perder el pulso pop que los caracteriza.
Viernes 22 de agosto, 21 horas, en Sitio (Velódromo Municipal). Entradas a $ 1.590 en RedTickets.