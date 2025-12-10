¡Hola !

‘Bugonia’, la nueva película de Yorgos Lanthimos, llega al cine

El reparto del nuevo filme de Yorgos Lanthimos, que se estrena este jueves 11 de diciembre, está integrado por Emma Stone, Alicia Silverstone y Jesse Plemons

Emma Stone es Michelle en Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos que se estrena en cines este jueves 11 de diciembre.

FOTO

Universal Pictures
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El director de cine griego Yorgos Lanthimos vuelve a apartar al espectador de su zona de confort con su nuevo filme Bugonia. El varias veces nominado al Oscar parte de una premisa inquietante: la de dos jóvenes, obsesionados con teorías conspirativas, que secuestran a una ejecutiva farmacéutica convencidos de que es una alienígena que planea destruir la Tierra. Así, Lanthimos construye un relato tan perturbador como atrapante.

El reparto está integrado por Emma Stone como Michelle, la enigmática ejecutiva que podría o no ser una invasora extraterrestre, y Jesse Plemons como Teddy, un paranoico apicultor convencido de su misión apocalíptica. En el filme, Stone se somete a una importante transformación física: se afeita la cabeza para este papel.

Bugonia 3

La película mezcla humor negro, realismo grotesco y una atmósfera de suspenso. Lanthimos apuesta por un estilo que incomoda y mantiene una sensación de amenaza latente hasta el final. Bugonia se siente como un retrato distópico del presente: no tanto por las invasiones alienígenas, sino por las conspiraciones, el miedo y la paranoia de la sociedad.

En cines.

