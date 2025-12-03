Llega al cine la película iraní ganadora de la Palma de Oro en Cannes y precandidata al Oscar

Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Dirigida por el iraní Jafar Panahi, la película Fue solo un accidente obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y es precandidata para las nominaciones a los Oscar.
La película, coproducida entre Irán, Francia y Luxemburgo, tiene elementos de drama y de thriller combinados con instantes de humor. Aborda temas vinculados a la venganza, las contradicciones y las fragilidades de la sociedad.