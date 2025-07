Celine Song, directora nominada al Oscar de ‘Amores materialistas’: “Nos hemos convertido en números en el mercado de las citas”

Escribí el guion de Amores materialistas antes de que se estrenara Vidas pasadas, así que todo el tiempo que estuve estrenando Vidas pasadas (lo que dio inicio a todo el proceso que, sorprendentemente, resultó en los Oscar­), sabía que Amores materialistas sería mi segunda película. Creo que lo principal que aprendí fue cómo hacer una película, porque con Vidas pasadas no lo sabía. Pero también aprendí que el amor es un tema universal. Al estrenar Vidas pasadas globalmente, viajé por todo el mundo para compartirla con el público y algo que aprendí es que el amor fascina a todos. Hombres, mujeres, jóvenes y mayores, todos están muy interesados. Es un tema digno del cine. Eso aprendí de Vidas pasadas, y creo que pude actuar con mucha confianza en Amores materialistas sabiendo que es una película que la gente necesita, que la gente quiere.

Celine song en el set Ceilne Song con Dakota Johnson y Chris Evans en el set de Amores materialistas

Vidas pasadas tenía algo de autobiográfico, y esta película también deriva de su experiencia como casamentera (matchmaker­). ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le quedó de esos tiempos?

Lo que aprendí fue increíble, porque los clientes te dicen directamente todo lo que buscan. Son muy honestos. Siempre digo que son más honestos con la casamentera que con sus terapeutas. Porque pueden simplemente decir: “Esto es lo que quiero”. Y lo que aprendí es que aparecen muchos números diferentes. Como, por ejemplo, la altura, el peso, los ingresos y la edad: estas siempre eran reglas que los clientes me decían sobre lo que buscaban. Y se suponía que yo debía cumplir con ese pedido. Se supone que las citas son un juego que jugamos en busca del amor. Pero, por alguna razón, todos estos números no parecían reflejar cómo se siente el amor, lo que es realmente. Este es un misterio ancestral, completamente incondicional, y un milagro. Es un milagro cuando surge el amor. Y qué asombroso, qué raro, qué extraño que cuando les pides que describan a alguien a quien quieren amar, lo que describan sean números. Más alto que esto, más delgado que esto, más joven que esto, que gane más dinero que esto. Y no sé si alguna de esas cosas le va a quedar, le va a durar a la persona con la que vas a estar para siempre. Porque algo que sé que es real es que, por ejemplo, si quieres a un hombre alto, (tienes que saber que) cuando seamos mayores, cuando envejezcamos, cuando tengamos 90, todos vamos a encogernos. Todos vamos a ser más bajos. El amor es eso, amar es envejecer con alguien. Amar es decir: “Esta es mi persona para el resto de mi vida”. Entonces, no entiendo por qué importa tanto su altura.

Amores materialistas dakota johnson y pedro pascal Dakota Johnson es Lucy, la casamentera, y Pedro Pascal es Harry, el hombre "unicornio" en el "mercado de las citas", en Amores materialistas

Pero sí creo que todo resulta en un deseo de sentirse valioso. Es un concepto, una palabra, que se repite una y otra vez en la película. La gente quiere sentirse valiosa. Y piensas: ¿por qué quieren sentirse valiosos? Porque ellos mismos no se sienten valiosos, entonces les gustaría tener citas en las que alguien más les dé valor, y creo que eso es lo difícil.

Nos hemos convertido en algo así como números en el mercado de las citas. La frase más importante de toda la película es: “No soy mercancía, soy una persona”. Y claro, si eres mercancía, necesitas ser valioso. Necesitas ser una mercancía valiosa. Pero una mercancía no puede amar a otra mercancía. En cambio, una persona puede amar a otra persona. Y una persona no necesita tener valor para ser digna de amor. Una persona simplemente puede ser amada por otra persona. Es un milagro, no necesitas ganártelo. Creo que esa es la clave.

Pero la sensación es que tienes que ganártelo aumentando tu valor, poniéndote bótox, arreglándote el pelo. Hay un montón de cosas que se nos pide hacer para ser lo suficientemente valiosos como para merecer el amor, pero la verdad es que el amor es algo que simplemente te llega. No podemos evitarlo. El amor es algo que sentimos. Es algo intangible y no podemos ganarlo. Tampoco podemos comprarlo. Qué increíble que exista algo en el mundo que esté completamente fuera de los sistemas económicos, o de los sistemas de poder. Qué increíble es el amor.

Celine song oscar Celine Song en la ceremonia de los Premios Oscar de 2024, cuando su película Vidas pasadas estuvo nominada a Mejor película y Mejor guion A.M.P.A.S.

¿El reparto de Amores materialistas es el reparto soñado? ¿El dream team?

Claro que sí. Siento que me enamoré de cada uno por separado, de los personajes que escribí. No escribo personajes pensando en los actores, pero normalmente actúo como una especie de casamentera: escribo los personajes y salgo en busca de su alma gemela. Y cuando conocí a esos tres actores, a mis tres actores, siempre supe que eran almas gemelas de los personajes que escribí. Son increíbles. Siento que sí, son un equipo de ensueño. Los tres son simplemente geniales: además de ser personas perfectas para los personajes, también entienden la película. Entienden la película porque, como dije antes, la frase más importante de la película es: “No soy mercancía, soy una persona”. ¿Quién entiende mejor que ellos tres que no son mercancía, sino personas? Los tratan como mercancía todo el tiempo, así que creo que era muy importante para ellos interpretar estos personajes.

Dakota johnson celine song chris evans Dakota Johnson, Celine Song y Chris Evans en la première de Amores materialistas en Nueva York AFP

Normalmente llaman a las películas románticas chick flicks (películas para chicas), de manera peyorativa. ¿Considera que el género está subvalorado?

Sí, creo que no se valora lo suficiente. Creo que es el tipo de películas que se desestima con mucha facilidad. Las llaman chick flicks, como si fueran solo películas para chicas. Y como si no fueran películas serias. Eso lo hace triste en un par de sentidos. Es triste porque dices que las chicas no son personas serias, y esa es una afirmación con la que no estoy de acuerdo. Y es una forma también de decir: “Las películas románticas no son para gente seria”. Yo pienso: “¿A qué te refieres?”. ¿La gente seria no ama? ¿Acaso la gente seria no tiene que lidiar con el mismo mercado de citas y los mismos sistemas que todo el mundo? ¿Está la gente seria exenta de eso? Lo asombroso del amor es que no importa tu dinero, no importa cuánto hayas estudiado en la universidad ni lo increíble que hayas sido. No importa lo inteligente que seas. Te hará sentir como un tonto. Eso es el amor. No importa lo inteligente, lo poderoso o lo rico que seas, no vas a ser mejor en el amor que los demás, porque el amor es gratis, el amor es libre y te pide ser voluntariamente estúpido. Eso es lo maravilloso del amor.

Así que cuando dicen que el amor no es un tema importante me pregunto qué quieren decir. Es el tema más importante porque es algo que todos hacemos, y no tenemos suficiente. Y no tenemos suficiente porque no hay suficiente gente que se lo tome en serio. Hay tantas maneras en que se desestima e ignora. Y pienso: ¿qué es más importante que el amor? Dime algo que creas que sea un tema más serio que eso. ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? Pero hay algo muy curioso en cómo quieren compartimentar las cosas para decir que el amor no es un tema serio, que no está en el centro de los problemas. Globalmente tendrá que haber una conversación sobre el amor, pase lo que pase. Así que una invitación a ver Amores materialistas es una invitación a sentarse en una sala de cine durante dos horas y hablar realmente sobre las relaciones amorosas. Y también sobre las formas en que nos tratamos, como si fuéramos mercancía y como si no fuéramos personas. Porque parte de ello es que nos estamos cosificando y mercantilizando a nosotros mismos y a los demás. Siempre va a llevar a la deshumanización, siempre va a llevar a algo muy violento y a un desamor muy real. Así que, en mi opinión, el amor es totalmente digno de ser visto en el cine porque creo que todos estamos destinados a lidiar con este misterio en particular.