Cinco libros recomendados para leer en noviembre

“La idea de pasar un fin de semana con personas de mi oficina me resulta tan apetecible como arrancarme las uñas de los pies”. Marisa tiene 30 años y está inmersa en la cultura laboral que ha adoptado demasiados modismos en inglés y que premia la actitud de parecer siempre ocupado. Tiene ataques de ansiedad en la víspera del lunes y toma más ansiolíticos de los recetados. Cuando llega a su casa, se entrega a los placeres hedonistas de un buen vino y una tabla de quesos mientras consume videos de YouTube. Es solitaria y es cínica, pero no ha sido siempre así. Conforme pasan las páginas y la fachada de ejecutiva empieza a fallar, el lector descubre que hay una bomba de tiempo a punto de estallar.

Te escribo para decirte, de Fidel Sclavo

Una novela sobre amor, autoestima y el misterio de los vínculos afectivos. Sobre encuentros, desencuentros, lealtades e infidelidades. Todos temas recurrentes en la literatura del multifacético artista uruguayo Fidel Sclavo, que en esta ocasión suma, además, con un tinte autobiográfico, el duelo por la muerte de una madre. Paula y Emilio se creen libres, pero cargan con su pasado. Así van al encuentro del otro, con la ilusión de comenzar algo nuevo, pero sin tomar conciencia de la fragilidad de los vínculos contemporáneos, que unen pero separan. “People come and go. And forget to close the door”; la frase del artista Brian Eno, que se encuentra en el prólogo de la novela, lo resume todo.