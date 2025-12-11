  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    Los Premios ACCU consagraron a la ópera prima del año al celebrar lo mejor del cine uruguayo

    La película Perros, de Gerardo Minutti, fue la gran ganadora de la noche, mientras que Aún estoy aquí cerró un año histórico para el cine brasileño

    PERROS_pelicula

    La Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU) entregó sus premios anuales en una ceremonia celebrada en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

    El evento reconoció los estrenos cinematográficos nacionales e internacionales del 2025 y coronó la película Perros, ópera prima del director Gerardo Minutti, con siete reconocimientos, que incluyeron Mejor película uruguaya, dirección, guion, fotografía (para Matías Lasarte), actriz protagónica (María Elena Pérez), ópera prima y el premio Revelación, también para Minutti.

    Embed - Perros | Tráiler Oficial | Estreno en Uruguay 25 de setiembre

    La película parte de una premisa simple: un matrimonio debe cuidar la casa y al perro de sus vecinos durante unas vacaciones. La situación, sin embargo, se convierte en el detonante de una observación precisa sobre la envidia, la insatisfacción y las tensiones sociales latentes.

    Ponsobyland, película de Ramiro Cabrera que explora los orígenes fundacionales en común de Uruguay y Bélgica, recibió el premio al Mejor documental uruguayo.

    En interpretación, Alan Futterweit fue premiado como Mejor actor protagónico por la comedia Sánguche caliente y los premios de reparto fueron para Daniel Hendler (El tema del verano) y Eva Dans (Sánguche caliente).

    El tema del verano, comedia zombie de Pablo Stoll, se impuso en las categorías técnicas con los premios a Mejor dirección de arte, sonido y música original. El cortometraje Buenos modales de Lucía Carmela, en tanto, fue elegido como el mejor de su categoría.

    Embed - El Tema del Verano | Tráiler Oficial | Estreno en Uruguay el 30 de enero

    En el ámbito internacional, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, recibió el premio a Mejor película internacional. El documental No Other Land, que retrata la ocupación israelí en Cisjordania, fue reconocido como Mejor documental internacional, y Flow obtuvo el premio a Mejor animación.

    En la categoría de Mejor película latinoamericana, el galardón fue para Aún estoy aquí, del brasileño Walter Salles. El director, quien este año hizo historia al ganar el primer Oscar para Brasil con esta película, envió un saludo grabado dirigido a la ceremonia de Montevideo.

    En marzo, durante una entrevista exclusiva con Búsqueda celebrada tras su histórico triunfo en los Oscar, Salles profundizó en el significado de estos reconocimientos. “Son importantes porque permiten que las películas independientes existan”, explicó, subrayando cómo cada película exitosa siembra las semillas para que nuevas historias latinoamericanas encuentren su espacio y audiencia.

