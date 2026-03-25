5 libros para leer en vacaciones con niños de 4 años en adelante

Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore, de William Joyce
Tras un huracán que lo dispersa todo —incluyendo las palabras de su propio libro—, el Sr. Morris Lessmore llega a una biblioteca donde los libros no solo se leen, sino que cobran vida, vuelan y necesitan ser cuidados. El autor e ilustrador estadounidense William Joyce construye una oda al poder transformador de la lectura y a la inmortalidad de las historias en este libro álbum nacido como un corto de animación que le valió en 2012 el Oscar al mismísimo Joyce. Recomendado a partir de 6 años.
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Mía se siente sola, imagina que está en una isla en donde nadie la ve ni la entiende. Hasta que un libro llega a sus manos y, de pronto, es como si el mundo se volviera a colores. Ese primer libro construye el primer puente, pero le seguirán muchos, tantos como libros abra. Este libro álbum es un pequeño tributo a la capacidad de los libros de construir mundos y hacernos compañía. Recomendado a partir de 4 años.
¡Así se hace un bebé!, de Anna Salvia y Cristina Torrón
La pregunta más antigua del mundo (¿de dónde venimos?) encuentra en este libro una respuesta honesta, sin rodeos pero con ternura y sensibilidad. Anna Salvia, psicóloga experta en educación sexual, y la ilustradora Cristina Torrón despojan al relato del nacimiento de tabúes para explicar con naturalidad desde la “trepidante aventura” de la concepción hasta el desarrollo del bebé, el nacimiento y la lactancia. El libro incluye además una guía destinada a familias y educadores para entender cuándo y cómo explicar la reproducción humana a los niños. Recomendado a partir de 4 años.
Un planeta raro, de Susana Olaondo
En un planeta imaginado por Susana Olaondo solo hay dos países: en uno de ellos sale el sol día tras día y los niños que lo habitan pasan el año en la playa. En el otro solo hay montañas y nubes, lluvia y viento, y sus habitantes son estudiosos y andan abrigados día y noche para evitar resfríos. Cuando uno de estos niños cruza con su paraguas por error al país del sol, empiezan una amistad y un intercambio que despejan los cielos para todos. Recomendado a partir de 4 años.
Tu vida en la Tierra, de Oliver Jeffers
Este no es un manual de supervivencia ni un libro que detalle las condiciones de vida en el planeta, sino un “álbum de recuerdos para nuevos terrícolas”. Con su inventiva habitual, Jeffers invita a registrar la fecha probable de parto y los nombres que “casi” llevó el niño, algunas “primeras veces” y primeras palabras, canciones favoritas y hasta a llevar una planilla de crecimiento. Las preciosas páginas contemplan también espacios para pegar fotos hasta del segundo cumpleaños, e incluyen sobres para guardar la primera ecografía, las tarjetas de bienvenida y, más adelante, uno de gran tamaño para que su pequeño propietario atesore algunas “cosas especiales”. Recomendado para toda edad.