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5 libros para leer en vacaciones con niños de 4 años en adelante

Libros sobre libros, libros sobre el planeta Tierra y uno que responde la pregunta más difícil: ¿de dónde venimos?

Niños leyendo exlibris
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore, de William Joyce

Los fantasticos libros voladores
Andana Editorial, 56 páginas, 1.200 pesos.

Andana Editorial, 56 páginas, 1.200 pesos.

Tras un huracán que lo dispersa todo —incluyendo las palabras de su propio libro—, el Sr. Morris Lessmore llega a una biblioteca donde los libros no solo se leen, sino que cobran vida, vuelan y necesitan ser cuidados. El autor e ilustrador estadounidense William Joyce construye una oda al poder transformador de la lectura y a la inmortalidad de las historias en este libro álbum nacido como un corto de animación que le valió en 2012 el Oscar al mismísimo Joyce. Recomendado a partir de 6 años.

Los puentes, de Tom Percival

Los puentes
Andana Editorial, 32 páginas, 1.200 pesos.

Andana Editorial, 32 páginas, 1.200 pesos.

Mía se siente sola, imagina que está en una isla en donde nadie la ve ni la entiende. Hasta que un libro llega a sus manos y, de pronto, es como si el mundo se volviera a colores. Ese primer libro construye el primer puente, pero le seguirán muchos, tantos como libros abra. Este libro álbum es un pequeño tributo a la capacidad de los libros de construir mundos y hacernos compañía. Recomendado a partir de 4 años.

Leé además

La pelota, de Felisberto Hernández, ilustrado por Diego Bianki. 62 páginas, 890 pesos.
Libros infantiles

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Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve.
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El escritor Juan Antonio Varese publicó nuevo libro sobre hundimientos en Maldonado

¡Así se hace un bebé!, de Anna Salvia y Cristina Torrón

asi-se-hace-un-bebe-mini-menstruita
Penguin Kids, 48 páginas, 590 pesos.

Penguin Kids, 48 páginas, 590 pesos.

La pregunta más antigua del mundo (¿de dónde venimos?) encuentra en este libro una respuesta honesta, sin rodeos pero con ternura y sensibilidad. Anna Salvia, psicóloga experta en educación sexual, y la ilustradora Cristina Torrón despojan al relato del nacimiento de tabúes para explicar con naturalidad desde la “trepidante aventura” de la concepción hasta el desarrollo del bebé, el nacimiento y la lactancia. El libro incluye además una guía destinada a familias y educadores para entender cuándo y cómo explicar la reproducción humana a los niños. Recomendado a partir de 4 años.

Un planeta raro, de Susana Olaondo

Un planeta raro
Alfaguara, 24 páginas, 550 pesos.

Alfaguara, 24 páginas, 550 pesos.

En un planeta imaginado por Susana Olaondo solo hay dos países: en uno de ellos sale el sol día tras día y los niños que lo habitan pasan el año en la playa. En el otro solo hay montañas y nubes, lluvia y viento, y sus habitantes son estudiosos y andan abrigados día y noche para evitar resfríos. Cuando uno de estos niños cruza con su paraguas por error al país del sol, empiezan una amistad y un intercambio que despejan los cielos para todos. Recomendado a partir de 4 años.

Tu vida en la Tierra, de Oliver Jeffers

Tu vida en al Tierra
Andana Editorial, 46 páginas, 1.300 pesos.

Andana Editorial, 46 páginas, 1.300 pesos.

Este no es un manual de supervivencia ni un libro que detalle las condiciones de vida en el planeta, sino un “álbum de recuerdos para nuevos terrícolas”. Con su inventiva habitual, Jeffers invita a registrar la fecha probable de parto y los nombres que “casi” llevó el niño, algunas “primeras veces” y primeras palabras, canciones favoritas y hasta a llevar una planilla de crecimiento. Las preciosas páginas contemplan también espacios para pegar fotos hasta del segundo cumpleaños, e incluyen sobres para guardar la primera ecografía, las tarjetas de bienvenida y, más adelante, uno de gran tamaño para que su pequeño propietario atesore algunas “cosas especiales”. Recomendado para toda edad.

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