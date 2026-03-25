5 libros para leer en vacaciones con niños de 4 años en adelante

Libros sobre libros, libros sobre el planeta Tierra y uno que responde la pregunta más difícil: ¿de dónde venimos?

Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore, de William Joyce Los fantasticos libros voladores Andana Editorial, 56 páginas, 1.200 pesos. Tras un huracán que lo dispersa todo —incluyendo las palabras de su propio libro—, el Sr. Morris Lessmore llega a una biblioteca donde los libros no solo se leen, sino que cobran vida, vuelan y necesitan ser cuidados. El autor e ilustrador estadounidense William Joyce construye una oda al poder transformador de la lectura y a la inmortalidad de las historias en este libro álbum nacido como un corto de animación que le valió en 2012 el Oscar al mismísimo Joyce. Recomendado a partir de 6 años.

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Los puentes, de Tom Percival Los puentes Andana Editorial, 32 páginas, 1.200 pesos. Mía se siente sola, imagina que está en una isla en donde nadie la ve ni la entiende. Hasta que un libro llega a sus manos y, de pronto, es como si el mundo se volviera a colores. Ese primer libro construye el primer puente, pero le seguirán muchos, tantos como libros abra. Este libro álbum es un pequeño tributo a la capacidad de los libros de construir mundos y hacernos compañía. Recomendado a partir de 4 años.

¡Así se hace un bebé!, de Anna Salvia y Cristina Torrón asi-se-hace-un-bebe-mini-menstruita Penguin Kids, 48 páginas, 590 pesos. La pregunta más antigua del mundo (¿de dónde venimos?) encuentra en este libro una respuesta honesta, sin rodeos pero con ternura y sensibilidad. Anna Salvia, psicóloga experta en educación sexual, y la ilustradora Cristina Torrón despojan al relato del nacimiento de tabúes para explicar con naturalidad desde la “trepidante aventura” de la concepción hasta el desarrollo del bebé, el nacimiento y la lactancia. El libro incluye además una guía destinada a familias y educadores para entender cuándo y cómo explicar la reproducción humana a los niños. Recomendado a partir de 4 años.

Un planeta raro, de Susana Olaondo Un planeta raro Alfaguara, 24 páginas, 550 pesos. En un planeta imaginado por Susana Olaondo solo hay dos países: en uno de ellos sale el sol día tras día y los niños que lo habitan pasan el año en la playa. En el otro solo hay montañas y nubes, lluvia y viento, y sus habitantes son estudiosos y andan abrigados día y noche para evitar resfríos. Cuando uno de estos niños cruza con su paraguas por error al país del sol, empiezan una amistad y un intercambio que despejan los cielos para todos. Recomendado a partir de 4 años.