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‘Contraluz’, una experiencia teatral en forma de bar, con la dirección de Fernanda Muslera

La autora de Luz negra retoma a sus personajes diez años después en una nueva historia, en la que retrata con humor y crudeza a una generación que intenta reconciliar la vida que imaginó con la que le tocó vivir

contraluz fernanda muslera
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Luego de Luz negra (2019), la directora Fernanda Muslera estrena Contraluz, una experiencia teatral en formato de bar en la que retoma a sus personajes diez años después, en una nueva historia.

Paula y Renta se reencuentran en un bar con Martín y Leopoldo para celebrar la última noche juntos, tras el divorcio de unos amigos en común. Diez años atrás, la fiesta de casamiento de esa pareja dejó una huella, que aún no terminó de borrarse.

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Entre el humor, el alcohol y juegos de seducción, el reencuentro deja al descubierto quién es quién a los 40 años. Las heridas, las máscaras y la tensión constante entre el deseo de conectar y la necesidad de escapar marca la relación entre ellos.

En un espacio no convencional, íntimo y nocturno, donde los espectadores, dispuestos en mesas de bar, se transforman en testigos casuales, la obra retrata con humor y crudeza a una generación que intenta reconciliar la vida que imaginó con la que le tocó vivir.

La obra cuenta con un elenco conformado por Patricia Porzio, Pablo Isasmendi, Stefany Bartaburu y Claudio Martínez.

Del 28 de mayo al 16 de julio, todos los jueves a las 20.30 horas, en Joventango Institución Cultural (Aquiles Lanza 1235). Entradas a 600 pesos en Tickantel y boletería de la sala.

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