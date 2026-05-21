‘Fidelio’ inaugura la temporada lírica del Teatro Solís

Se trata de la única ópera de Beethoven, tendrá dirección musical de Martín García y dirección escénica del argentino Nicolás Boni; habrá tres funciones: jueves 21, sábado 23 y lunes 25

La única ópera de Beethoven. Con esa consigna breve y contundente, hoy jueves 21 se inaugura la temporada lírica del Teatro Solís con el estreno de Fidelio, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con dirección musical de Martín García (titular estable de la Filarmónica) y dirección escénica del argentino Nicolás Boni. Serán tres funciones a las 20 horas: jueves 21, sábado 23 y lunes 25.

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Creada entre 1805 y 1814, se trata del único título lírico en la vasta obra de Ludwig van Beethoven y, según se anuncia, “no llega como una pieza de repertorio, sino como una obra que interroga el presente desde su propio tiempo”. El texto promocional señala que la forma definitiva de Fidelio “no es la de una afirmación cerrada, sino la de una búsqueda persistente”. Y agrega: “Beethoven sitúa la música al servicio de una pregunta política y humana: qué significa resistir cuando el poder impone silencio”.

Embed - Temporada lírica 2026: Fidelio

Boni, con amplia trayectoria como escenógrafo de teatro y ópera y como régisseur de ópera, dirigirá por primera vez este título, muy poco frecuente en las carteleras de los teatros líricos de la región. Además, está a cargo de la escenografía. En 2025 estrenó Il trittico en el Teatro Colón y en el Teatro Verdi de Trieste, y participó del célebre Rossini Opera Festival de Pesaro, diseñando los videos de La italiana en Argel.

En 2024 diseñó la escenografía para la gira mundial de la cantante Mon Laferte, que llegó a Uruguay. En el Solís dirigió las óperas Lucía di Lammermoor (2010), Las bodas de Fígaro (2010), Tosca (2017), Werther (2018), la zarzuela La del manojo de rosas (2021) y Madama Butterfly (2023).