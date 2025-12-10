De 0 a 100 años: libros ilustrados para todas las edades

Estos preciosos libros ilustrados invitan a celebrar la amistad, la contemplación, el amor propio, el tiempo y la música

Cosa seria, de Mónica Grobert y Daniela Beracochea Los textos de Mónica Grobert rinden homenaje a las amigas a través de una protagonista femenina que piensa y se pregunta: “¿Será que hay que buscarla? ¿Será que me va a encontrar?”. Las ilustraciones de Daniela Beracochea ponen color a los pensamientos de esta niña, que también recuerda que “Una amiga es la que te presta, me dijo una vez mi mamá, la almohada para juntas soñar”. Cosa seria es el título de este libro que es para toda edad y un precioso regalo para una amistad, y es también el título de la canción de Sol Rajchman que puede escucharse mientras se van pasando las páginas.

Cosa seria Periplo Ediciones, 32 páginas, 790 pesos. Paso a paso, de Virginia Mórtola y Angelina Montero “¿Cómo descubrimos lo que no sabemos que existe?”, pregunta Virginia Mórtola desde la primera página de Paso a paso, un libro álbum ilustrado que es, ante todo, una invitación a la contemplación y un canto a la curiosidad. Las ilustraciones de Angelina Montero siguen los pasos de una niña desde la mañana a la tarde, de un día al otro día, a otro año, mientras pasea sin rumbo, guiada por sus propias preguntas (“¿Los frutos saben que serán mermeladas?”) y, tal vez, por las estrellas. “Recojo, huelo, saludo”, relata. “Sueño. ¿Qué sueño?”. Recomendado para niños a partir de 3 años.

paso-a-paso_angelina-montero_202510021422 Planeta, 40 páginas, 990 pesos. Me quiero mucho, de Lucía Serrano Saber algunas cosas puede cambiar la forma en que nos vemos. Por ejemplo, entender que los cánones de belleza han cambiado con el tiempo, que los avisos publicitarios muestran siempre los mismos físicos, que hablar y que nos escuchen puede hacer que un problema duela menos, y que el cuerpo es lo mejor del mundo no por cómo se ve, sino porque nos permite hacer cosas que nos gustan. “Mirarse con cariño es un superpoder”, escribe Lucía Serrano, y su libro es una invitación a cambiar la forma en que nos miramos. Recomendado para niños a partir de 4 años.

me-quiero-mucho-me-quiero-mucho Beascoa, 36 páginas, 650 pesos. Un otoño lluvioso, de Junior El Mati no necesita mucho para entretenerse si está acompañado de Frida, su perra y gran compañera. Las hojas esquivas de los árboles, que o se esconden o llueven todas juntas, tan pronto son un tesoro a guardar o son patines. La lluvia, que al caer tiene la costumbre de sonar como música o de formar circulitos concéntricos hasta formar charcos. Los charcos, que sirven para saltar y salpicar o para pescar. El Mati no necesita casi nada para divertirse. Solo a Frida, la lluvia y algunas hojas de otoño. La historieta Un otoño lluvioso es para todas las edades yse compra a través del Instagram del autor: @juniordibujador.

UN OTONO LLUVIOSO JUNIOR El Ardilla Ediciones, 20 páginas, 300 pesos. The story of the biggest showgirl, de Érica Marino y Casandra Bareilles Esta es la historia ilustrada de una niña nacida en Reading, Pensilvania, en 1989, que años después el mundo conocería como Taylor Swift. No es un repaso cronológico de su vida, sino un recorrido por su evolución artística, un viaje por el universo que creó, que tiene hasta su propio lenguaje y en el que habitan sus swifties. Es un recuento de detalles, de citas, de información colorida y curiosidades que, como dice la introducción del libro (que asemeja un álbum de recortes e incluye stickers), puede que los fanáticos se sepan “de memoria”, o puede que no. Recomendado a partir de 12 años.