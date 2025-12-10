¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

De 0 a 100 años: libros ilustrados para todas las edades

Estos preciosos libros ilustrados invitan a celebrar la amistad, la contemplación, el amor propio, el tiempo y la música

nina-con-libros-en-mesa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cosa seria, de Mónica Grobert y Daniela Beracochea

Los textos de Mónica Grobert rinden homenaje a las amigas a través de una protagonista femenina que piensa y se pregunta: “¿Será que hay que buscarla? ¿Será que me va a encontrar?”. Las ilustraciones de Daniela Beracochea ponen color a los pensamientos de esta niña, que también recuerda que “Una amiga es la que te presta, me dijo una vez mi mamá, la almohada para juntas soñar”. Cosa seria es el título de este libro que es para toda edad y un precioso regalo para una amistad, y es también el título de la canción de Sol Rajchman que puede escucharse mientras se van pasando las páginas.

Cosa seria
Periplo Ediciones, 32 p&aacute;ginas, 790 pesos.

Periplo Ediciones, 32 páginas, 790 pesos.

Paso a paso, de Virginia Mórtola y Angelina Montero

“¿Cómo descubrimos lo que no sabemos que existe?”, pregunta Virginia Mórtola desde la primera página de Paso a paso, un libro álbum ilustrado que es, ante todo, una invitación a la contemplación y un canto a la curiosidad. Las ilustraciones de Angelina Montero siguen los pasos de una niña desde la mañana a la tarde, de un día al otro día, a otro año, mientras pasea sin rumbo, guiada por sus propias preguntas (“¿Los frutos saben que serán mermeladas?”) y, tal vez, por las estrellas. “Recojo, huelo, saludo”, relata. “Sueño. ¿Qué sueño?”. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Leé además

5 libros de autoras mujeres para leer o regalar en navidad
Exlibris

5 libros de autoras mujeres para leer o regalar en Navidad

Por Redacción Galería
La presentación del libro Paso a paso fue en el castillo del parque Rodó.
Literatura

‘Paso a paso’, un libro que invita a caminar, explorar y hacerse preguntas

Por Belén Riguetti Aparicio
paso-a-paso_angelina-montero_202510021422
Planeta, 40 p&aacute;ginas, 990 pesos.

Planeta, 40 páginas, 990 pesos.

Me quiero mucho, de Lucía Serrano

Saber algunas cosas puede cambiar la forma en que nos vemos. Por ejemplo, entender que los cánones de belleza han cambiado con el tiempo, que los avisos publicitarios muestran siempre los mismos físicos, que hablar y que nos escuchen puede hacer que un problema duela menos, y que el cuerpo es lo mejor del mundo no por cómo se ve, sino porque nos permite hacer cosas que nos gustan. “Mirarse con cariño es un superpoder”, escribe Lucía Serrano, y su libro es una invitación a cambiar la forma en que nos miramos. Recomendado para niños a partir de 4 años.

me-quiero-mucho-me-quiero-mucho
Beascoa, 36 p&aacute;ginas, 650 pesos.

Beascoa, 36 páginas, 650 pesos.

Un otoño lluvioso, de Junior

El Mati no necesita mucho para entretenerse si está acompañado de Frida, su perra y gran compañera. Las hojas esquivas de los árboles, que o se esconden o llueven todas juntas, tan pronto son un tesoro a guardar o son patines. La lluvia, que al caer tiene la costumbre de sonar como música o de formar circulitos concéntricos hasta formar charcos. Los charcos, que sirven para saltar y salpicar o para pescar. El Mati no necesita casi nada para divertirse. Solo a Frida, la lluvia y algunas hojas de otoño. La historieta Un otoño lluvioso es para todas las edades yse compra a través del Instagram del autor: @juniordibujador.

UN OTONO LLUVIOSO JUNIOR
El Ardilla Ediciones, 20 p&aacute;ginas, 300 pesos.

El Ardilla Ediciones, 20 páginas, 300 pesos.

The story of the biggest showgirl, de Érica Marino y Casandra Bareilles

Esta es la historia ilustrada de una niña nacida en Reading, Pensilvania, en 1989, que años después el mundo conocería como Taylor Swift. No es un repaso cronológico de su vida, sino un recorrido por su evolución artística, un viaje por el universo que creó, que tiene hasta su propio lenguaje y en el que habitan sus swifties. Es un recuento de detalles, de citas, de información colorida y curiosidades que, como dice la introducción del libro (que asemeja un álbum de recortes e incluye stickers), puede que los fanáticos se sepan “de memoria”, o puede que no. Recomendado a partir de 12 años.

Exlibris ilustrado se agrega
Tendencias, 110 p&aacute;ginas, 690 pesos.

Tendencias, 110 páginas, 690 pesos.

Selección semanal
Fútbol

Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Por Redacción Búsqueda
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Mercedes Lalanne.

Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell
Varias panaderías uruguayas están logrando que el pan dulce sume nuevos adeptos con el uso de ingredientes originales.

6 versiones originales de pan dulce para esta Navidad

Por María Inés Fiordelmondo Blaires