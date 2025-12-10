5 libros de autoras mujeres para leer o regalar en Navidad

La reedición de Matate, amor después de su adaptación al cine y otras novedades literarias para empezar a leer y no parar

Matate, amor, de Ariana Harwicz Una madre reciente está permanentemente a punto de estallar. Vive aislada con su esposo y su bebé en una casa en el campo francés, la maternidad la desborda y por su mente se cruzan los pensamientos más oscuros y hostiles, sumados, por momentos, a la culpa por su aburrimiento y hartazgo de aquello que, se supone, debería ser lo mejor de la vida. Desde la angustia existencial, narra todo lo que siente sin filtros: la incomodidad con la vida familiar, el descontento absoluto con su pareja, el rechazo hacia lo que se espera de ella y la convivencia entre su pulsión de vida y de muerte.

Con una escritura cruda e intensa y una lectura de a ratos difícil de digerir, en Matate, amor la argentina Ariana Harwicz toma elementos que provienen de su experiencia para sumergir al lector en las turbulencias y emociones agotadoras de la protagonista, en un texto que fluye mezclando realidad y metáforas para exponer todo lo que alguien es capaz de pensar pero que nadie se atrevería a decir.

Matate amor Anagrama, 151 páginas, 890 pesos. Meditaciones para las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood La escritora estadounidense ya había revolucionado la conversación sobre el amor romántico con Las mujeres que aman demasiado, una nueva perspectiva sobre el amor adictivo, sus consecuencias y la dificultad de escapar de la trampa emocional que supone una relación de dependencia afectiva. Ahora retoma todo eso desde un lugar más íntimo y sereno, en el intento de que las mujeres reconozcan esas dinámicas que las llevan a amar “en exceso” y puedan empezar a desarmarlas. El libro se organiza en 365 reflexiones breves que funcionan como una pausa de lucidez para cada día: recordatorios de que amar no es sacrificarlo todo, de que el miedo a la soledad puede disfrazarse de apego y de que la recuperación emocional es un camino que se construye día a día. Las ilustraciones de Richard Torregrossa acompañan el espíritu de los textos y hacen de esta edición un objeto para guardar o regalar.

meditaciones para las mujeres que aman Penguin Random House, 384 páginas, 990 pesos. Las palabras de la noche, de Natalia Ginzburg La escritora italiana despliega con delicadeza su mirada sobre la vida íntima y social de Italia luego de la Segunda Guerra Mundial. Con una prosa precisa y diálogos afilados, la autora alterna dos historias: la de Elsa, la narradora, y sus intentos frustrados de casarse con Tomassino; y la de la familia del joven apuesto piamontés, símbolo de la burguesía italiana, que no logra liberarse de los escombros del fascismo ni de los mandatos familiares de la época. Mediante pequeñas pinceladas, Ginzburg construye la psicología de cada uno de los personajes, revelando emociones enterradas, silencios elocuentes y vínculos marcados por la frustración. Una obra corta y luminosa que se editó inicialmente en 1961 y que Lumen reeditó este año.

las-palabras-de-la-noche Lumen, 143 páginas, 1.090 pesos. La dulce existencia, de Milena Busquets Quienes amaron la novela También esto pasará adorarán saber cómo vivió la autora la experiencia de volver a Cadaqués a ser testigo de la filmación de la adaptación al cine de aquella historia que contaba el dolor de la pérdida de su madre, 10 años después de la publicación de aquel libro y tras el éxito arrollador de ventas en todo el mundo. En La dulce existencia, Busquets vuelve sobre sus pasos y entre recuerdos de un tiempo pasado, y de otro más anterior aún, va hilvanando los momentos de la vida, que nunca deja de transcurrir. Este nuevo viaje al bellísimo pueblo mediterráneo, cargado de vientos cálidos y luz dorada, es un juego entre lo que los actores interpretan, lo que la memoria decide rescatar y la realidad, que poco tiene de verdad.