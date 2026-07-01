De todo para hacer en vacaciones

El Centro Cultural de España ofrece una programación gratuita para disfrutar en familia, fabricar nuevos mundos y llenar las vacaciones de creatividad

Cine, cómics y música son algunas de las propuestas que el Centro Cultural de España planificó para estos días sin escuela. Alejar a los chicos de las pantallas, conectarlos con el mundo real, despertar su fantasía e invitarlos a pensar, imaginar y crear es un buen plan para pasar el invierno. Porque lo que se aprende en estos talleres y actividades se lleva para casa, donde se puede poner en práctica y abrir nuevos espacios de entretenimiento.

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¿Cómo crear una historieta? Esa es la pregunta que muchos niños y niñas se hacen y que Agustina Mandacen responde en su taller, en el que los chicos aprenden a hacer su propio cómic desde cero. Armar personajes, construir una historia, distribuir viñetas, darles vida a las ideas solo con el lápiz y el papel. Es un taller para imaginar, dibujar y crear mundos nuevos.

Jueves 2 de julio, de 15 a 17 h. Recomendado para niñas y niños de 7 a 12 años.

Pequeños encuentros: historias de amistad Este es un enganchado de cinco cortometrajes (Los carpinchos, Los mundos de Reni, Homework­, De-Sastre y Luce y la Roca) que exploran, desde distintas miradas y estéticas, el valor que tienen los vínculos cuando nacen de manera inesperada. En estas historias la solidaridad y el afecto surgen más allá de las diferencias —incluso entre especies distintas— y nos recuerdan que la curiosidad, la humildad y la valentía de acercarnos a lo desconocido abren puertas a viajes y a relaciones sorprendentes. Estos cortometrajes son programados por Pack Màgic, una distribuidora de cine infantil enfocada en la difusión de películas dirigidas a un público de entre 2 y 12 años que estimulan la sensibilidad estética, la educación emocional y la transmisión de valores sociales y culturales.

Viernes 3 de julio, de 16 a 17 h (desde las 15 h se repartirán números hasta agotar aforo). Recomendado para niñas y niños de 2 a 12 años.