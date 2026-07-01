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De todo para hacer en vacaciones

El Centro Cultural de España ofrece una programación gratuita para disfrutar en familia, fabricar nuevos mundos y llenar las vacaciones de creatividad

Niño dibujando
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cine, cómics y música son algunas de las propuestas que el Centro Cultural de España planificó para estos días sin escuela. Alejar a los chicos de las pantallas, conectarlos con el mundo real, despertar su fantasía e invitarlos a pensar, imaginar y crear es un buen plan para pasar el invierno. Porque lo que se aprende en estos talleres y actividades se lleva para casa, donde se puede poner en práctica y abrir nuevos espacios de entretenimiento.

¿Cómo crear una historieta?

Esa es la pregunta que muchos niños y niñas se hacen y que Agustina Mandacen responde en su taller, en el que los chicos aprenden a hacer su propio cómic desde cero. Armar personajes, construir una historia, distribuir viñetas, darles vida a las ideas solo con el lápiz y el papel. Es un taller para imaginar, dibujar y crear mundos nuevos.

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Jueves 2 de julio, de 15 a 17 h. Recomendado para niñas y niños de 7 a 12 años.

Pequeños encuentros: historias de amistad

Este es un enganchado de cinco cortometrajes (Los carpinchos, Los mundos de Reni, Homework­, De-Sastre y Luce y la Roca) que exploran, desde distintas miradas y estéticas, el valor que tienen los vínculos cuando nacen de manera inesperada. En estas historias la solidaridad y el afecto surgen más allá de las diferencias —incluso entre especies distintas— y nos recuerdan que la curiosidad, la humildad y la valentía de acercarnos a lo desconocido abren puertas a viajes y a relaciones sorprendentes. Estos cortometrajes son programados por Pack Màgic, una distribuidora de cine infantil enfocada en la difusión de películas dirigidas a un público de entre 2 y 12 años que estimulan la sensibilidad estética, la educación emocional y la transmisión de valores sociales y culturales.

Viernes 3 de julio, de 16 a 17 h (desde las 15 h se repartirán números hasta agotar aforo). Recomendado para niñas y niños de 2 a 12 años.

Sorpresa musical

Las autoridades del Centro Cultural de España no quieren revelar quién es el invitado especial que dará un espectáculo de rock para toda la familia. Lo único que se ha adelantado como pista es que escupe fuego y lleva el ritmo en sus escamas. Habrá que ir para descubrir la incógnita y conocer a este enigmático personaje que prometen que va a hacer bailar a todos.

Sábado 4 de julio, de 15.30 a 16.30 h (desde las 14.30 se repartirán números hasta agotar aforo). Recomendado para familias con niñas y niños de 4 a 10 años.

Datos a tener en cuenta

Todo en el CCE es gratis: talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, visitas guiadas y actividades para todas las edades. Cuenta con mediateca, ludoteca y comicteca de acceso libre para investigar, estudiar, leer, descubrir, jugar y disfrutar sin límites. Y lo más lindo: tiene una azotea verde donde se puede ver cine y participar en actividades culturales desde lo alto de la Ciudad Vieja, con vistas increíbles.

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