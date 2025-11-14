Día internacional del superviviente de suicidio: se realizará un cine-foro para generar diálogo y reflexión

En el marco del Día Internacional del Superviviente del Suicidio, que se celebra el tercer sábado de noviembre de cada año, el Grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida de la Universidad de la República (Udelar) y el Programa de Salud Mental del Hospital de Clínicas organizan un espacio de encuentro, diálogo y reflexión. El disparador de ese diálogo será la proyección de la película Cake: Una razón para vivir (2014).
La película, protagonizada por Jennifer Aniston, narra la historia de Claire, una mujer que sufre un dolor crónico y, tras el suicidio de una compañera de su grupo de terapia, inicia un complejo viaje emocional.
Luego de la proyección se abrirá una mesa de diálogo con especialistas y miembros de grupos de supervivientes. Entre los integrantes estarán la profesora de Filosofía Paula Casás, representante del Grupo de Supervivientes Camino; Gabriel Lagos, editor de Cultura de La diaria; y la socióloga Florencia Pandolfi, del Programa de Salud Mental de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). En el rol de moderador, participará el sociólogo Agustín Zabala, también integrante del Programa de Salud Mental.