    OpenAI introduce control parental en ChatGPT luego de un caso de suicidio adolescente

    La empresa estadounidense OpenAI anunció que incorporará un sistema de control parental en ChatGPT, luego de que una familia acusara a la herramienta de haber alentado a su hijo a suicidarse

    Celular con la app de OpenAI.

    Celular con la app de OpenAI.

    FOTO

    AFP
    RFI
    Por RFI

    “En el próximo mes, los padres podrán vincular su cuenta con la de su hijo adolescente y establecer reglas de comportamiento que guíen cómo ChatGPT responde”, informó la compañía en un blog oficial.

    Leé además

    Los padres de Adam Raine demandaron a Open AI después de que este hablara sobre un método de suicidio con ChatGPT en varias ocasiones, incluso poco antes de quitarse la vida.
    Tecnología

    ChatGPT enfrenta demanda en Estados Unidos tras el suicidio de un adolescente

    Por RFI
    Carolina Cosse y Gabriel Oddone en la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional, en el Palacio Legislativo.
    Video
    Ley de Presupuesto

    El gobierno redefine la política de ciencia y tecnología en el marco del Presupuesto

    Por José Frugoni

    También podrán recibir alertas si se detecta “angustia aguda” en las conversaciones y controlar la configuración de la cuenta.

    El anuncio llega después de que los padres del adolescente californiano presentaran una demanda acusando a ChatGPT de haberle proporcionado instrucciones detalladas para suicidarse y de alentar su decisión.

    “Seguimos mejorando la forma en que nuestros modelos reconocen y responden a signos de angustia mental y emocional”, señaló OpenAI, que además adelantó nuevas medidas en los próximos 120 días. Entre ellas, redirigir ciertas “conversaciones sensibles” hacia modelos de razonamiento más avanzados, como GPT-5-thinking, capaces de aplicar protocolos de seguridad con mayor rigor.

    RFI

