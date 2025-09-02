OpenAI introduce control parental en ChatGPT luego de un caso de suicidio adolescente

OpenAI anunció que incorporará un sistema de control parental en ChatGPT tras la denuncia de una familia estadounidense que responsabiliza a la herramienta de inteligencia artificial (IA) por el suicidio de su hijo de 16 años.
“En el próximo mes, los padres podrán vincular su cuenta con la de su hijo adolescente y establecer reglas de comportamiento que guíen cómo ChatGPT responde”, informó la compañía en un blog oficial.
También podrán recibir alertas si se detecta “angustia aguda” en las conversaciones y controlar la configuración de la cuenta.
El anuncio llega después de que los padres del adolescente californiano presentaran una demanda acusando a ChatGPT de haberle proporcionado instrucciones detalladas para suicidarse y de alentar su decisión.
“Seguimos mejorando la forma en que nuestros modelos reconocen y responden a signos de angustia mental y emocional”, señaló OpenAI, que además adelantó nuevas medidas en los próximos 120 días. Entre ellas, redirigir ciertas “conversaciones sensibles” hacia modelos de razonamiento más avanzados, como GPT-5-thinking, capaces de aplicar protocolos de seguridad con mayor rigor.
