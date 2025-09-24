¡Hola !

Dos espectáculos infantiles llegan al Sodre para dar cierre a las vacaciones de primavera

La compañía Opa! Payasos lleva al escenario su trabajo realizado en visitas regulares a centros de salud de Montevideo y del interior, mientras que el grupo argentino Canticuénticos se presenta con su clásico cancionero de ritmos latinoamericanos

Opa! Payasos: Boticario.

FOTO

Canticuénticos.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dos espectáculos infantiles llegan al Sodre en el segundo fin de semana de las vacaciones de primavera.

Por un lado, en Boticario, la compañía Opa! Payasos pone en escena el trabajo realizado en sus visitas regulares a centros de salud públicos de Montevideo y de otras ciudades del país. A través del arte del clown, entre danza, teatro y máscaras, Boticario cuenta historias surgidas de esos encuentros que develan lo maravilloso de lo cotidiano. Este espectáculo se realiza en el marco de Rodamundo, un festival internacional de artes escénicas para la infancia y la adolescencia.

Por su parte, Canticuénticos, reconocido grupo argentino de música para la infancia y las familias, celebra en Uruguay sus primeros 10 años con sus clásicas composiciones, que a través de ritmos latinoamericanos buscan vincular afectivamente a niños y niñas con su patrimonio cultural. De su cancionero se destacan La cumbia del monstruo de la laguna, El mamboretá, Noni noni y Bate con la cucharita, escuchadas en sus más de 2.000 shows en hogares, jardines y escuelas de América Latina y España.

Boticario: 26 y 27 de setiembre a las 15 horas en sala Hugo Balzo (Sodre). Entradas a 600 pesos por Tickantel.

Canticuénticos: 27 de setiembre a las 14 y a las 17 horas, y 28 de setiembre a las 17 horas en sala Eduardo Fabini (Sodre). Entradas de 950 a 1.650 pesos por Tickantel.

