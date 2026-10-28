Dos talleres de la mosaiquista Paloma Szkope en Montevideo sin necesidad de experiencia previa

La artista Paloma Szkope trae su taller de mosaiquismo a Montevideo. El encuentro busca conectar colores y creatividad a través de este método decorativo que consiste en crear obras pictóricas o geométricas mediante la unión de pequeños fragmentos de materiales.
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Szkope, oriunda de Corrientes y radicada en Uruguay, es una artista visual que en los últimos años ha realizado proyectos en escuelas y espacios comunitarios con instituciones culturales y organismos públicos. Uno de sus proyectos más reconocidos de los últimos años fue el de la escalera de La Pedrera, un colorido mosaico de 25.000 piezas de cerámica que se convirtió en un proyecto colaborativo entre habitantes del pueblo y visitantes.
El taller se llevará a cabo tanto en Pocitos como en Carrasco, y para formar parte no se requiere experiencia previa.
Lunes 16 de noviembre de 16 a 21 h en Taller Botijo (Pocitos) y martes 17 de noviembre de 14 a 19 h en Casa Amarilla (Carrasco). Costo del taller: 2.300 pesos, con cupos limitados. Reservas vía WhatsApp (097 712 671) o Instagram (@mosaiquismo.art).