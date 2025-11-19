Durante una semana se podrá ver películas uruguayas gratis en cines de todo el país

El país entero se transformará en una gran sala de cine durante siete días. Llega una nueva edición de la Semana del Cine Uruguayo. Entre el 22 y el 29 de noviembre, el público podrá disfrutar de proyecciones gratuitas en todos los departamentos, con una selección especial de títulos del Catálogo del Cine y el Audiovisual Uruguayo 2025–2026, impulsado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU).
La propuesta se extiende más allá de las salas tradicionales. Habrá funciones en centros culturales de la RedUy, en articulación con el Programa de Desarrollo Territorial del MEC. Además, los canales de televisión abierta ofrecerán contenidos en pantalla chica. También habrá algunos contenidos disponibles en el canal de YouTube de ACAU y en la plataforma regional Retina Latina.
Con esta semana, la ACAU pretende acercar las películas nacionales al público, democratizar el acceso a la cultura y fortalecer el vínculo con las historias uruguayas. La invitación es a descubrir, reconocerse y celebrar una cultura audiovisual viva, diversa y accesible.