Durante una semana se podrá ver películas uruguayas gratis en cines de todo el país

Del 22 al 29 de noviembre, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay organiza la Semana del Cine Uruguayo, con proyecciones gratuitas

El clásico del cine uruguayo 25 Watts, dirigido por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, integra la programación de la Semana del Cine Uruguayo 2025.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El país entero se transformará en una gran sala de cine durante siete días. Llega una nueva edición de la Semana del Cine Uruguayo. Entre el 22 y el 29 de noviembre, el público podrá disfrutar de proyecciones gratuitas en todos los departamentos, con una selección especial de títulos del Catálogo del Cine y el Audiovisual Uruguayo 2025–2026, impulsado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU).

El baño del papa
El baño del papa, una película de Enrique Fernández y César Charlone.

La propuesta se extiende más allá de las salas tradicionales. Habrá funciones en centros culturales de la RedUy, en articulación con el Programa de Desarrollo Territorial del MEC. Además, los canales de televisión abierta ofrecerán contenidos en pantalla chica. También habrá algunos contenidos disponibles en el canal de YouTube de ACAU y en la plataforma regional Retina Latina.

Whisky
Whisky, de Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll.

Con esta semana, la ACAU pretende acercar las películas nacionales al público, democratizar el acceso a la cultura y fortalecer el vínculo con las historias uruguayas. La invitación es a descubrir, reconocerse y celebrar una cultura audiovisual viva, diversa y accesible.

