‘Una noche en el biógrafo’: la Sala Zitarrosa recrea la experiencia de ir al cine en el Montevideo de hace un siglo

El Grupo de Estudios Audiovisuales (Gesta) presentará la función especial Una noche en el biógrafo, una propuesta que buscará recrear la experiencia de asistir al cine en las primeras décadas del siglo XX. La cita será el miércoles 18 de noviembre a las 19.30 horas en la Sala Zitarrosa y con entrada libre.
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La elección de la sede, de acuerdo a los organizadores, responde a su propia historia, ya que la actual Sala Zitarrosa comenzó a proyectar películas en 1909 como cine Buckingham y funcionó durante décadas bajo el nombre de Rex Theatre.
Bajo la curaduría de las investigadoras Georgina Torello y Mariana Amieva, la grilla ofrecerá un itinerario de cortometrajes y mediometrajes silentes exhibidos en la capital durante el primer cuarto del siglo XX. El programa abarca desde pioneros europeos como Ferdinand Zecca (Histoire d’un crime, 1901) y Georges Méliès (Le Voyage de Gulliver…, 1902) hasta animaciones de los estudios Fleischer y la producción local Actualidades de San José Nº3 (1926), de Juan Chabalgoity.
La proyección contará con el acompañamiento en vivo del pianista Horacio Di Yorio y la presencia de un comentarista, rol característico del período silente que oficiará de puente entre las películas y la audiencia.