  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ‘Una noche en el biógrafo’: la Sala Zitarrosa recrea la experiencia de ir al cine en el Montevideo de hace un siglo

    Organizada en el marco de los 130 años del cine uruguayo, la función del miércoles 18 de noviembre combinará una selección de obras silentes con un pianista en vivo y comentarios en la sala

    Desfile de vehículos de 1948 frente al cine Rex. Avenida 18 de Julio, entre las calles Río Negro y Julio Herrera y Obes.&nbsp;

    Desfile de vehículos de 1948 frente al cine Rex. Avenida 18 de Julio, entre las calles Río Negro y Julio Herrera y Obes. 

    FOTO

    Centro de Fotografía / Intendencia de Montevideo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Grupo de Estudios Audiovisuales (Gesta) presentará la función especial Una noche en el biógrafo, una propuesta que buscará recrear la experiencia de asistir al cine en las primeras décadas del siglo XX. La cita será el miércoles 18 de noviembre a las 19.30 horas en la Sala Zitarrosa y con entrada libre.

    La elección de la sede, de acuerdo a los organizadores, responde a su propia historia, ya que la actual Sala Zitarrosa comenzó a proyectar películas en 1909 como cine Buckingham y funcionó durante décadas bajo el nombre de Rex Theatre.

    Leé además

    Acción promocional de la película El Hombre Araña (1977) en el cine Casablanca.
    Audiovisual

    Cerró el cine Life 21, conocido como el Casablanca, con casi 80 años de historia en Punta Carretas

    Por Pablo Staricco
    Fotograma de la película Diciembre, coproducción entre Argentina y Uruguay.
    Video
    Cine

    Se exhibe en cines ‘Diciembre’, una reinvención del archivo televisivo sobre la crisis en Argentina de 2001

    Bajo la curaduría de las investigadoras Georgina Torello y Mariana Amieva, la grilla ofrecerá un itinerario de cortometrajes y mediometrajes silentes exhibidos en la capital durante el primer cuarto del siglo XX. El programa abarca desde pioneros europeos como Ferdinand Zecca (Histoire d’un crime, 1901) y Georges Méliès (Le Voyage de Gulliver…, 1902) hasta animaciones de los estudios Fleischer y la producción local Actualidades de San José Nº3 (1926), de Juan Chabalgoity.

    La proyección contará con el acompañamiento en vivo del pianista Horacio Di Yorio y la presencia de un comentarista, rol característico del período silente que oficiará de puente entre las películas y la audiencia.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carolina Cosse.

    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Cartel del barrio Marconi, ubicado en la zona norte de Montevideo.

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Hospital Español.

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet