El Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists presentaron Theodora en el Teatro Solís

La historia de una mujer que desafió al poder romano por mantenerse fiel a sus creencias llegó al Teatro Solís el miércoles 4, en un concierto que reunió a algunas de las figuras más destacadas de la música barroca europea. El Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists, bajo la dirección de Christophe Rousset, interpretaron Theodora, el oratorio de Georg Friedrich Händel en una versión semiescenificada que fue organizada por el Centro Cultural de Música.
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La propuesta combinó las voces de los solistas con la fuerza del coro y el acompañamiento de instrumentos de época. La dirección escénica estuvo a cargo de Thomas Guthrie y el elenco fue integrado por Marie Lys, Iestyn Davies, Guy Cutting y John Chest.
El concierto ofreció una noche de música barroca con melodías delicadas, momentos de mayor intensidad y un marcado tono dramático. Las voces de los solistas y el coro, acompañadas por los instrumentos de época, dieron vida a la historia de Händel y mantuvieron la atención del público durante la presentación.
Estrenada en Londres en 1750, Theodora transcurre en la Antioquía del año 304, durante las persecuciones contra los cristianos. La protagonista es una noble que se niega a rendir culto a los dioses romanos y es condenada a ejercer la prostitución. Su historia se entrelaza con la de Didymus, un soldado romano convertido al cristianismo que intenta ayudarla a escapar. Händel consideraba esta obra una de sus creaciones predilectas.