Desde el candombe en clave de jazz hasta la improvisación colectiva dirigida por señas y la escena europea actual. Las distintas maneras de vivir el género serán parte del recorrido que trae la 19.ª edición del Festival de Jazz de Montevideo.

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Acompañada por Germán Lamonega en bajo, Darwin Silva en piano y Juan Ibarra en batería, la trompetista Alejandra Gala propone reimaginar las narrativas de la tradición uruguaya del candombe a través de recursos musicales como la gravedad cero y la comprovisación, herramientas que buscan generar un impacto social positivo. El concierto también traerá algunas músicas de su primer disco, Bajó del árbol un tambor, que es el resultado de su maestría en el Global Jazz Institute de Berklee College of Music.

El quinteto liderado por el baterista Juan Ibarra e integrado por Germán Lamonega en contrabajo, Gabriel Manzanares en saxo alto, Gonzalo Levin en saxo tenor y Darwin Silva en piano recorrerá la discografía de John Coltrane, cuando se cumplen 100 años del nacimiento del influyente músico estadounidense, ocurrido el 23 de setiembre pasado.

John Coltrane.

Jueves 3 - Desidério Lázaro Trio

El saxofonista portugués Desidério Lázaro es uno de los nombres más versátiles de la música improvisada y llega a Montevideo con su trío para presentar sus últimos trabajos discográficos: MicrUs Temporis (2024) e Inner Journey (2025), que ha recibido buenas críticas de la prensa especializada. Lo acompañan António Quintino en contrabajo y João Sousa en batería. Este concierto es presentado por la Embajada de Portugal y Camões Instituto da Cooperação e da Língua.

A las 20.30 horas en la Sala Zitarrosa. Entradas a 1.000 pesos por Tickantel.

Desidério Lázaro Trio.

Viernes 4 - Kind of Blue, Miles Davis, 100 años

Este concierto es en conmemoración del centenario del nacimiento del célebre trompetista estadounidense Miles Davis. Nacido el 26 de mayo de 1926, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la música del siglo XX y ha estado a la vanguardia de las grandes evoluciones del jazz: desde el bebop y el cool jazz hasta el jazz fusion. El álbum Kind of Blue (1959), su obra cúlmine, fue una conversación entre seis músicos que cambiaron por completo el lenguaje de la música moderna y sigue siendo el álbum de jazz más vendido de la historia. Esa noche estarán a cargo de los instrumentos el trompetista Raynald Colom (Francia), los saxofonistas Lorenzo Simoni (Italia) y Desidério Lázaro (Portugal) y los músicos uruguayos Diego Goldsztein en piano, Juan Pablo Szilagyi en contrabajo y Juan Ibarra en batería. Presentan la Embajada de Francia y el Instituto Italiano de Cultura en Montevideo.

A las 21 horas en la sala principal del Teatro Solís. Entradas a 1.200 pesos por Tickantel.

Lorenzo Simoni. Valentina Bobbi Cipriani

Miles Davies en Kind of Blue.

Sábado 5 - Ñu. Improvisación musical dirigida por señas

Este grupo formado por músicos improvisa cada concierto, dirigido por un sistema de 140 señas creado por su director, Santiago Vázquez, con las que se comunican y van creando la música en escena. El resultado, rítmico, muy rico en melodía y timbre, tiene un estilo bastante impredecible porque se nutre de las influencias de sus músicos, y depende de la interacción en tiempo real entre ellos y con la audiencia. Para este festival de jazz, Ñu propone un concierto único con la energía viva de la composición en tiempo real. Está formado por Silvina Gómez Gamarci (teclado y voz), Alex D. (beatbox), Guillermo del Castillo (mandolina y bouzouki), Maxi Nathan (vibráfono), Nacho Delgado (percusión), Germán Lamonega (contrabajo), Tato Bolognini (batería) y Santiago Vázquez (dirección).

A las 19.30 horas en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 1.000 pesos por Tickantel.

Ñu.

Sábado 5 - MVD Big Band con Lorenzo Simoni & Raynald Colom

La icónica big band montevideana, a punto de cumplir 10 años, recibe al saxofonista italiano Lorenzo Simoni y al trompetista francés Raynald Colom. El show recorrerá composiciones propias de Simoni tanto como de integrantes de la MVD y un tributo a Miles Davis y John Coltrane. Los integrantes de la banda son Tato Bolognini (batería), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo) e Ignacio Labrada (piano); en saxofones: Alejandra Genta, Gustavo Villalba, Benjamín Barreiro, Gonzalo Levin y Gabriel Manzanares; en trombones: Martín Morón, Guille Olivera, Enzo Spadoni y Mario Vega; en trompetas: Manuel Acosta, Oscar Manduco Pereyra, Dionisio Almeida y Alejandra Gómez. Presenta la Embajada de Francia y el Instituto Italiano de Cultura en Montevideo.

A las 21 horas en la sala principal del Teatro Solís. Entradas a 1.200 pesos por Tickantel.

MVD Big Band. Cooltivarte

Masterclass con Colom

Para quienes quieran saber más del jazz y profundizar en los conocimientos de un experto trompetista, el francés Raynald Colom estará dando una masterclass con el título “Voz propia, improvisación y la conversación entre flamenco y jazz”.

Será el miércoles 2 a las 17 horas en la Alianza Francesa. La entrada es gratuita, pero los cupos son muy limitados y se debe hacer inscripción obligatoria en la web de la Alianza Francesa.