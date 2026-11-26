Del martes 1 al sábado 5 actuarán músicos de Portugal, Francia, Italia, Argentina y Uruguay; habrá homenajes a John Coltrane y Miles Davis por sus centenarios; tocará una big band y un grupo de improvisación por señas

Tres destacadas figuras del jazz europeo, una ascendente trompetista uruguaya graduada en Berklee, homenajes a Coltrane y Miles por sus respectivos centenarios, un grupo de improvisación dirigido por señas y la principal big band del país. Estos son los números principales de la edición número 19 del Festival de Jazz de Montevideo, que tendrá lugar del martes 1 al sábado 5 en el Teatro Solís, la Sala Zitarrosa y la sala cultural de la Alianza Francesa. Como desde su fundación, en 2008, será producido por Jazz Tour, con la dirección y curaduría de Philippe Pinet.

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Abrirá el fuego la trompetista uruguaya Alejandra Gala, que se presentará en formato cuarteto el martes 1 a las 21 en la Alianza Francesa (entradas en RedTickets), acompañada por Juan Pablo Szilagyi (bajo), Darwin Silva (piano) y Juan Ibarra (batería). La talentosa jazzera uruguaya tiene un año de intensa actividad, pues está presentando su flamante EP como solista, Bajó del árbol un tambor, consagrado a la fusión de jazz y candombe. Antes de formarse en el Global Jazz Institute, perteneciente al Berklee College of Music, en Boston, donde cursó una maestría, Gala formó parte de varios proyectos en Uruguay, como la banda Croupier Funk, y de la región. En su álbum, publicado por el sello estadounidense La Reserve Records, se propone “reimaginar las narrativas de la tradición uruguaya del candombe a través de recursos musicales como la gravedad cero y la comprovisación, herramientas artístico-creativas que buscan generar un impacto social positivo”.

El trompetista francés Raynald Colom. Facebook @raynald.colom Dos de los máximos próceres del jazz de la segunda mitad del siglo XX serán homenajeados por los 100 años de sus nacimientos; en el caso de Coltrane, el centenario se cumplió en setiembre. El miércoles 2 tendrá lugar en la Zitarrosa un doble programa (Tickantel). Comenzará a las 19 con el concierto John Coltrane 100 años, a cargo del quinteto liderado por el experiente y virtuoso baterista uruguayo Juan Ibarra, que completan cuatro jóvenes valores del jazz local: German Lamonega (contrabajo), Gabriel Manzanares (saxo alto), Gonzalo Levin (saxo tenor) y Darwin Silva (piano). El repertorio recorrerá la discografía de Coltrane, con una antología de piezas clave que marcaron su evolución y su influencia, tanto en el desarrollo del saxofón en el jazz como en la música del siglo XX en general.

A las 20.30 subirá a escena el saxofonista portugués Desidério Lázaro, quien actuará en formato trío, junto con António Quintino (contrabajo) y João Sousa (batería). Nacido en 1982, Lázaro es un referente en la improvisación instrumental en Portugal y en este concierto —presentado por la Embajada de Portugal en Uruguay y el Instituto Camões de Portugal—, presentará sus últimos álbumes, MicrUs Temporis (2024) e Inner Journey (2025), que le valieron varias nominaciones y premios en su país.

El saxofonista portugués Desidério Lázaro. Jody Jazz El centenario de Miles Davis, cumplido el 26 de mayo, es la excusa para el tributo al disco Kind of Blue, una de las obras cumbre del trompetista estadounidense, que tendrá lugar el viernes 4 a las 21 en el Teatro Solís (Tickantel). No es necesario subrayar que Miles Davis es uno de los nombres más influyentes en la historia del jazz y de la música del siglo XX. Solo alcanza recordar que ha estado asociado a casi todas las vanguardias y los puntos de inflexión en la evolución del jazz: desde el bebop y el cool jazz hasta el jazz fusión. Grabado en 1959, Kind of Blue, su gran obra maestra, es, al decir del trompetista francés Raynald Colom, “una conversación entre seis músicos que cambiaron por completo el lenguaje de la música moderna”.