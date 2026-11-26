La trompetista uruguaya Alejandra Gala inaugurará la 19.ª edición del Festival de Jazz de Montevideo
Del martes 1 al sábado 5 actuarán músicos de Portugal, Francia, Italia, Argentina y Uruguay; habrá homenajes a John Coltrane y Miles Davis por sus centenarios; tocará una big band y un grupo de improvisación por señas
Tres destacadas figuras del jazz europeo, una ascendente trompetista uruguaya graduada en Berklee, homenajes a Coltrane y Miles por sus respectivos centenarios, un grupo de improvisación dirigido por señas y la principal big band del país. Estos son los números principales de la edición número 19 del Festival de Jazz de Montevideo, que tendrá lugar del martes 1 al sábado 5 en el Teatro Solís, la Sala Zitarrosa y la sala cultural de la Alianza Francesa. Como desde su fundación, en 2008, será producido por Jazz Tour, con la dirección y curaduría de Philippe Pinet.
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Abrirá el fuego la trompetista uruguaya Alejandra Gala, que se presentará en formato cuarteto el martes 1 a las 21 en la Alianza Francesa (entradas en RedTickets), acompañada por Juan Pablo Szilagyi (bajo), Darwin Silva (piano) y Juan Ibarra (batería). La talentosa jazzera uruguaya tiene un año de intensa actividad, pues está presentando su flamante EP como solista, Bajó del árbol un tambor, consagrado a la fusión de jazz y candombe. Antes de formarse en el Global Jazz Institute, perteneciente al Berklee College of Music, en Boston, donde cursó una maestría, Gala formó parte de varios proyectos en Uruguay, como la banda Croupier Funk, y de la región. En su álbum, publicado por el sello estadounidense La Reserve Records, se propone “reimaginar las narrativas de la tradición uruguaya del candombe a través de recursos musicales como la gravedad cero y la comprovisación, herramientas artístico-creativas que buscan generar un impacto social positivo”.
El trompetista francés Raynald Colom.
Facebook @raynald.colom
Dos de los máximos próceres del jazz de la segunda mitad del siglo XX serán homenajeados por los 100 años de sus nacimientos; en el caso de Coltrane, el centenario se cumplió en setiembre. El miércoles 2 tendrá lugar en la Zitarrosa un doble programa (Tickantel). Comenzará a las 19 con el concierto John Coltrane 100 años, a cargo del quinteto liderado por el experiente y virtuoso baterista uruguayo Juan Ibarra, que completan cuatro jóvenes valores del jazz local: German Lamonega (contrabajo), Gabriel Manzanares (saxo alto), Gonzalo Levin (saxo tenor) y Darwin Silva (piano). El repertorio recorrerá la discografía de Coltrane, con una antología de piezas clave que marcaron su evolución y su influencia, tanto en el desarrollo del saxofón en el jazz como en la música del siglo XX en general.
A las 20.30 subirá a escena el saxofonista portugués Desidério Lázaro, quien actuará en formato trío, junto con António Quintino (contrabajo) y João Sousa (batería). Nacido en 1982, Lázaro es un referente en la improvisación instrumental en Portugal y en este concierto —presentado por la Embajada de Portugal en Uruguay y el Instituto Camões de Portugal—, presentará sus últimos álbumes, MicrUs Temporis (2024) e Inner Journey (2025), que le valieron varias nominaciones y premios en su país.
El saxofonista portugués Desidério Lázaro.
Jody Jazz
El centenario de Miles Davis, cumplido el 26 de mayo, es la excusa para el tributo al disco Kind of Blue, una de las obras cumbre del trompetista estadounidense, que tendrá lugar el viernes 4 a las 21 en el Teatro Solís (Tickantel). No es necesario subrayar que Miles Davis es uno de los nombres más influyentes en la historia del jazz y de la música del siglo XX. Solo alcanza recordar que ha estado asociado a casi todas las vanguardias y los puntos de inflexión en la evolución del jazz: desde el bebop y el cool jazz hasta el jazz fusión. Grabado en 1959, Kind of Blue, su gran obra maestra, es, al decir del trompetista francés Raynald Colom, “una conversación entre seis músicos que cambiaron por completo el lenguaje de la música moderna”.
Colom encabeza el sexteto que interpretará el disco completo junto a los saxofonistas Lorenzo Simoni (Italia) y el portugués Lázaro, y los uruguayos Diego Goldsztein (piano), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo) y Juan Ibarra (batería). Para hacer posible la presencia de Colom y Simoni, el festival cuanta con el apoyo de la Embajada de Francia y el Instituto Italiano de Cultura.
El saxofonista italiano Lorenzo Simoni.
Instituto Italiano de Cultura
La improvisación instrumental y vocal abrirá la noche del sábado 5, a las 19.30 en la sala Zavala Muniz (Tickantel), con el debut en el festival del grupo Ñu, que presenta su espectáculo basado en la improvisación musical dirigida por señas. Se trata de un proyecto creado y dirigido por el argentino Santiago Vázquez, radicado en Uruguay. Vázquez diseñó un novedoso sistema de señas, con las que los músicos se comunican mientras van creando la música en escena, en tiempo real.
El grupo tiene como base artística la sala del restaurante Pueblo Narakan, de Punta del Este, donde ofrece un concierto mensual desde hace dos años. En Montevideo se ha presentado en varias oportunidades en la Sociedad Urbana Villa Dolores. La música de Ñu abarca diversos géneros e influencias, con el foco que gira en torno al ritmo, las melodías y las armonías, y la interacción también alcanza a la audiencia, que no solo escucha, sino que también es invitada a participar en el canto y en el baile.
Ñu, música de improvisación por señas.
Difusión Ñu
El cierre del festival será el sábado 5 a las 21 en la sala principal del Solís, con la MVD Big Band, dirigida por el músico uruguayo, radicado en Argentina, Daniel Camelo, y con la actuación solista del saxofonista italiano Lorenzo Simoni y el trompetista francés Raynald Colom. Completan la banda Tato Bolognini (batería), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo), Nacho Labrada (piano), Alejandra Genta, Gustavo Villalba, Benjamín Barreiro, Gonzalo Levin y Gabriel Manzanares (saxofones), Martín Morón, Guille Olivera, Enzo Spadoni y Mario Vega (trombones), y Manuel Acosta, Manduco Pereyra, Dionisio Almeida y Alejandra Gómez (trompetas).