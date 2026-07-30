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El pianista kazajo Alim Beisembayev se presenta en el Teatro Solís

Con obras de Schubert y Liszt, estará al frente del próximo concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música, el miércoles 5 de agosto

Alim Beisembayev es uno de los pianistas jóvenes más destacados internacionalmente.

Alim Beisembayev es uno de los pianistas jóvenes más destacados internacionalmente.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Alim Beisembayev saltó a la fama luego de ganar el primer premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds, en 2021, con una interpretación de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov, junto con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y Andrew Manze. También fue galardonado con el Premio del Público de medici.tv y el Premio de la Royal Liverpool Philharmonic Society a la Interpretación contemporánea.

Este joven pianista kazajo, dueño de un control supremo y con un sonido cargado de sabiduría, es el protagonista del próximo concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música, con obras de Schubert y Liszt.

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En las últimas temporadas, Alim ha estrenado mundialmente el Concierto para piano de Eleanor Alberga con la Royal Liverpool Philharmonic, lo que llevó al cronista de The Telegraph a escribir: "No hay ningún pianista menor de 30 años en el mundo al que prefiera escuchar". También ha actuado con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, la Orquesta Filarmónica de Xiamen, la Sinfonietta Cracovia y la Filarmónica Janáek de Ostrava, entre otras.

Como recitalista, Alim ha actuado en los principales escenarios y festivales de todo el mundo, incluyendo los BBC Proms, el Queen Elizabeth Hall (Londres), el Concertgebouw (Ámsterdam), el Seoul Arts Centre, el Carnegie Hall (Nueva York), el Victoria Concert Hall (Singapur), el Instituto Chopin (Varsovia), el Oxford Piano Festival, la Fondation Louis Vuitton (París) y los Cliburn Concerts.

Miércoles 5 de agosto, 19.30 h, en el Teatro Solís. Entradas de 3.300 a 5.000 pesos, en Tickantel y boletería de la sala.

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