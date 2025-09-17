¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Sodre será el escenario del debut de ‘Vigilia’, el nuevo álbum de Ino Guridi

La artista presenta su último trabajo, que consolida su pop expansivo en la escena de la música indie latinoamericana

Ino Guridi presenta Vigilia el lunes 6 de octubre en la sala Hugo Balzo.

Ino Guridi presenta Vigilia el lunes 6 de octubre en la sala Hugo Balzo.

FOTO

Gestado de madrugada, Vigilia es un disco que mezcla (algo así como) elementos del shoegaze (subgénero del rock alternativo) con el pop, el ruido con la calma. Es el resultado de explorar sin juzgar para Ino Guridi, después de Pasará, su primer disco solista, de 2023. Con más de una década en la escena indie sudamericana, la artista ha construido una propuesta que mezcla electrónica, pop y lo más tradicional de la música uruguaya, como tango y candombe.

Ino Guridi - Presentación con Krishna

Leé además

Auditorio Nacional Adela Reta.
Política cultural

Preconflicto en el Sodre por déficit de personal en las salas Nelly Goitiño y Vaz Ferreira

Por Javier Alfonso
Sueño de una noche de verano de Shakespeare reinventado por Les Arts Florissants a través del hip-hop escénico del coreógrafo Mourad Merzouki
Recomendado

Les Arts Florissants llega al Sodre con The Fairy Queen: barroco y hip-hop, a todo Shakespeare

Por Redacción Galería

Tras su paso por Chile bajo el alias Isla Panorama y el éxito de su primer disco solista, Pasará, ahora la artista regresa con un segundo álbum ecléctico, con tintes electrónicos, melódicos y hasta rockeros, pero sigue siendo de pop, género transversal en ella, que con este trabajo abraza la libertad estilística y creativa.

Del disco destacan voces y sintetizadores, el teclado de Krishna Della Valle y la batería de Cecilia Simón. Cada tema suma colaboradores que enriquecen la paleta sonora, desde Iván Krisman en bandoneón hasta Facundo Bonilla en guitarra y bajo, entre otros.

Vigilia se presenta el 6 de octubre en la sala Hugo Balzo, a las 21 horas. Las entradas cuestan 550 pesos y están disponibles por Tickantel o en boletería de la sala.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Caso Besozzi

La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Banco Central del Uruguay

El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

Por Redacción Búsqueda
Cárceles

Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Ulises Beisso.

Ulises Beisso, el artista uruguayo que "salió del clóset" 30 años después de su muerte

Por Magdalena Cabrera
El primer tren solar de Latinoamérica está en Argentina, Jujuy.

Turismo sobre rieles: 5 rutas panorámicas para hacer en tren sin salir de la región

Por Milene Breito Pistón
Mel Robbins es la cradora de un exitoso podcast que lleva su nombre.

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar

Por Patricia Mántaras de la Orden
10 películas de Robert Redford para ver en streaming

10 películas de Robert Redford para ver en streaming

Por Redacción Galería