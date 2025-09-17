El Sodre será el escenario del debut de ‘Vigilia’, el nuevo álbum de Ino Guridi
La artista presenta su último trabajo, que consolida su pop expansivo en la escena de la música indie latinoamericana
Ino Guridi presenta Vigilia el lunes 6 de octubre en la sala Hugo Balzo.
Gestado de madrugada, Vigilia es un disco que mezcla (algo así como) elementos del shoegaze (subgénero del rock alternativo) con el pop, el ruido con la calma. Es el resultado de explorar sin juzgar para Ino Guridi, después de Pasará, su primer disco solista, de 2023. Con más de una década en la escena indie sudamericana, la artista ha construido una propuesta que mezcla electrónica, pop y lo más tradicional de la música uruguaya, como tango y candombe.
Tras su paso por Chile bajo el alias Isla Panorama y el éxito de su primer disco solista, Pasará, ahora la artista regresa con un segundo álbum ecléctico, con tintes electrónicos, melódicos y hasta rockeros, pero sigue siendo de pop, género transversal en ella, que con este trabajo abraza la libertad estilística y creativa.
Del disco destacan voces y sintetizadores, el teclado de Krishna Della Valle y la batería de Cecilia Simón. Cada tema suma colaboradores que enriquecen la paleta sonora, desde Iván Krisman en bandoneón hasta Facundo Bonilla en guitarra y bajo, entre otros.
Vigilia se presenta el 6 de octubre en la sala Hugo Balzo, a las 21 horas. Las entradas cuestan 550 pesos y están disponibles por Tickantel o en boletería de la sala.