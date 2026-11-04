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El Subte presenta una muestra colectiva de 25 artistas sobre los vínculos entre lo humano y lo no humano

¿Hemos dejado de mirar las estrellas?; a partir de esta pregunta, Proyecto CasaMario presenta una exposición colectiva de 25 artistas que invita a repensar el lugar que ocupamos en el mundo, más allá de la escala humana

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Bajo el título No miramos más las estrellas, con la curaduría de Camila Arbeláez y Sebastián Alonso, la muestra de Proyecto CasaMario reúne en el Centro de Exposiciones Subte a 25 artistas contemporáneos nacionales e internacionales de distintas disciplinas, cuyas obras exploran las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, así como los vínculos entre lo humano y lo no humano.

Concebido como un dispositivo de investigación, creación y aprendizaje colectivo, el proyecto se desarrolló a lo largo de un año e incluyó visitas a observatorios astronómicos, trabajos de campo y laboratorios de creación junto con artistas, estudiantes, docentes e investigadores. Ese proceso dio lugar a una exposición que reúne obras inéditas y reexhibidas en diferentes lenguajes y formatos, entre ellos, pintura, dibujo, fotografía, video, prácticas sonoras, instalaciones y materiales gráficos. El paisaje, la memoria y la materialidad aparecen como puntos de partida para explorar otras formas de percibir y comprender el mundo que habitamos.

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La exposición trasciende el espacio expositivo para convertirse en una invitación a observar, investigar y formular nuevas preguntas sobre nuestra relación con el entorno y el universo. La exposición trasciende el espacio expositivo para convertirse en una invitación a observar, investigar y formular nuevas preguntas sobre nuestra relación con el entorno y el universo.

La propuesta también pone el acento en la dimensión pedagógica del arte. En articulación con la Facultad de Artes de la Universidad de la República (Udelar), incorpora procesos de trabajo con estudiantes y docentes, además de actividades de mediación y creación vinculadas a la enseñanza secundaria. Así, la exposición trasciende el espacio expositivo para convertirse en una invitación a observar, investigar y formular nuevas preguntas sobre nuestra relación con el entorno y el universo.

Los artistas participantes son Viviana Blanco (Argentina); Pablo La Padula (Argentina); Sebastián Sáez; Rita Fischer; Federika Odriozola; Diego Focaccio; Daniela Medina Poch (Colombia); Silvana Muscio (Argentina); Sebastián Alonso; Max Gómez Canle (Argentina); Fons De Muynck (Bélgica); Carolina Fontana Di Rende; Diego Masi; Juan Manuel Rodríguez; Matilde Campodónico; Fernando Velázquez (Brasil); Karina Flores; Juan Manuel Ruetalo; Pol Villasuso; Taller Lukas Kuhne (Facultad de Artes, Udelar); Tiziana Iglesias, Agustina Bellon, Malena Cardoso (Taller Sala de Pruebas); Lastenia Canayo (Perú); José Gamarra.

Esta exposición se organiza en el marco de los 90 años del Subte, cuyo propósito hoy es ampliar las posibilidades de encuentro entre el arte contemporáneo, otras disciplinas y diversos públicos.

Muestra No miramos más las estrellas, en el Centro de Exposiciones Subte (plaza Fabini). Inauguración: jueves 5 de noviembre, a las 19 h. Hasta el 20 de febrero de 2027. Entrada libre.

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