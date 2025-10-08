Este jueves 9 de octubre llega a Montevideo una nueva edición de Café Solidario

Este jueves 9 de octubre se lleva a cabo en Montevideo la 15ª edición de Café Solidario, un evento que ya se ha convertido en un clásico de la ciudad.
Todo lo recaudado será donado a la Fundación Hilo Rosa, que brinda acompañamiento emocional y apoyo integral a mujeres que transitan un diagnóstico de cáncer
Con una adhesión de más de 70 bares y cafeterías, este año el 100% de lo recaudado será donado a la Fundación Hilo Rosa, una organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento emocional, contención y apoyo integral a mujeres que transitan un diagnóstico de cáncer, principalmente de mama, en Uruguay.
Estos programas de acompañamiento incluyen actividades gratuitas para mejorar la calidad de vida de las pacientes con el objetivo de llegar a más mujeres en situación de vulnerabilidad. A su vez, lo recaudado se invertirá en la mejora de los espacios de recreación para pacientes internados en el primer piso y en el segundo del Instituto Nacional del Cáncer, lo que contribuirá a su bienestar durante el tratamiento.
Café Solidario es una iniciativa del Grupo Centro que surgió 15 años atrás como una manera de colaborar con una causa noble, pero también como forma de rescatar la tradición de los bares y las cafeterías del Centro.
Además, este año, durante los días previos, se podrá disfrutar de talleres gratuitos.
Jueves 9 de octubre, en bares y cafeterías adheridas de Montevideo. Ver locales que adhieren y talleres gratuitos aquí.