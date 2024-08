Natalia Mardero: “Cordón Soho siempre me pareció que daba para algo audiovisual”

Hace 10 años, la escritora Natalia Mardero (Montevideo, 1975) publicó una novela que puso el ojo en una generación y en un barrio que estaba comenzando un proceso de transformación. Su título fue Cordón Soho(Estuario, 2014) y en aquel momento aludía un poco en broma a la tendencia bonaerense de poner nombres en inglés a ciertos lugares que estaban de moda. “El título era un chiste, pero dio lugar a que se identificara un barrio que siempre fue Cordón o Cordón Sur. Tenía su gracia por el resurgir de ese barrio y de una juventud que se apoderaba de la zona y de los boliches. Ahora si ponés ese nombre te salen comercios e inmobiliarias”, dijo Mardero en un encuentro con Búsqueda para hablar de la novela gráfica que surgió de aquella historia de 2014. A su lado, Lucía Álvarez habló de cómo fue dibujar para esta nueva Cordón Soho, en la que también participaron Agustina Mandacen, a cargo del color y los fondos, y Nicolás Peruzzo, con toda su experiencia en el género, que dio consejos, se encargó de los rotulados y del diseño.

La historia es la de un grupo de jóvenes que están en una etapa especial: terminaron la universidad, consiguen su primer trabajo y se independizan. En otras palabras, van entrando en la vida adulta, pero aún quieren divertirse, transitar por los boliches del Cordón al encuentro de amigos, de algún porro y de cervezas. Pero de vez en cuando tienen que pedirles dinero a sus padres porque no les alcanza para las cuentas. “Viven su vida y consumen lo que quieren, tienen una mirada hacia afuera y quieren hacer muchas cosas que tal vez no pueden pagar. También viven su sexualidad con más libertad que generaciones anteriores. Por más que fueran un gueto de posuniversitarios de clase media, escribir sobre esa juventud me pareció precioso. Le dieron una energía a la ciudad y al barrio que no tenían. Eran jóvenes más despolitizados que los de otras generaciones, pero con su forma de vida aplicaban su forma de pensar”.

En ese escenario, con personajes algo extravagantes, transcurre la vida de Valentina, la protagonista, quien vive con una amiga y trabaja en una agencia de publicidad por un sueldo de sobrevivencia. Está enamorada de Carolina, una joven seductora que le da señales confusas. Mardero define a su protagonista como una romántica que en esos primeros años de adultez cree en el amor, aunque empieza a conocer el desamor. La novela iba acompañada de varias canciones en inglés, aquellas que se escuchaban en ese momento. Ahora, en el décimo aniversario de esta historia, el barrio creció en edificios, en restaurantes, cafés y boliches. La movida juvenil es otra y su banda sonora cambió, pero sus inicios los vio Mardero y los trasladó a su novela.

“Cordón Soho siempre me pareció que daba para algo audiovisual, pero no lo había conectado con una novela gráfica. Soy lectora desde hace mucho tiempo de ese género que me gusta muchísimo”, dice ahora la escritora. Entonces, por setiembre de 2020, después de leer una adaptación al cómic de El cuento de la criada, novela de Margaret Atwood, lo llamó al dibujante Nicolás Peruzzo, el único que conocía en el ámbito de la novela gráfica. “El otro día Nicolás me envió el primer audio que le mandé con mi idea. Yo quería saber si le gustaba. Él estaba tapado de trabajo, pero me pasó el contacto de Lucía (Álvarez), una de sus alumnas. ‘Para Cordón Soho es perfecta’, me dijo”. Entonces la novela gráfica se puso en marcha. Hicieron un proyecto, lo presentaron a los Fondos Concursables que otorga el Ministerio de Educación y Cultura y lo ganaron. “Era un gusto que me quería dar, sin el fondo no hubiera podido hacerlo. Es un formato que acá no se explota demasiado por un tema de costos”, agrega la escritora.

Álvarez se había hecho una imagen de los personajes al leer la novela original y esa imagen la volcó a una página de prueba. Ese esbozo inicial, con muy pocas variantes, es el que finalmente quedó. Licenciada en Diseño Multimedia, es el primer libro que Álvarez ilustra. “Antes había tenido un curso con Peruzzo con la idea de hacer mi propia historia, pero en el camino me di cuenta de lo difícil que es crear personajes, motivaciones y un hilo conductor”.