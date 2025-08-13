¡Hola !

Guillermo Francella interpreta a 16 personajes distintos en ‘Homo Argentum’

En 16 historias cortas, los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat exploran las particularidades de la cultura argentina con humor, sátira y autocrítica

Homo Argentum Guillermo Francella
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con humor, sátira y autocrítica, Mariano Cohn y Gastón Duprat exploran las particularidades de la cultura argentina en su nueva película Homo Argentum. En 16 historias cortas, que funcionan casi como minipelículas de entre uno y 12 minutos, Guillermo Francella encarna a un empresario, un sacerdote, un director de cine, un padre, un “arbolito” (como se conoce a quienes compran y venden monedas extranjeras en el mercado negro) y hasta un presidente de la nación. Las 16 historias, juntas, crean un retrato incisivo y a la vez entrañable de costumbres, actitudes y comportamientos que invitan a la reflexión y a la risa.

HA_1

Pero Francella no está solo en estas historias. Lo acompañan Eva de Dominici, Dalma Maradona, Miguel Granados, Milo J y un elenco variado que aporta diversos matices. El filme se inspira en la época dorada del cine italiano —con guiños a Los monstruos, Un burgués pequeño pequeño y Viva Italia—, pero mantiene el sello inconfundible de la dupla Cohn-Duprat, capaz de equilibrar comedia y crítica social con elegancia.

Rodada durante nueve semanas en diversas locaciones de Argentina e Italia, Homo Argentum es el resultado de un proceso creativo exhaustivo: de las 40 historias iniciales, solo 16 superaron el filtro final. El tráiler y los clips adelantados dejan entrever la variedad de situaciones y tonos que ofrece la película, desde el humor más puro hasta la ironía más filosa.

En cines.

