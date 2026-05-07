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JIIFF lanzó fondos de incentivo de 150.000 dólares para proyectos iberoamericanos en su paso por Cannes

El equipo del José Ignacio International Film Festival (JIIFF) estuvo presente, una vez más, en el Festival de Cine de Cannes con un yate como sede

En el Alhambra, frente al Palais des Festivals et des Congrès, hubo actividades de networking, presentaciones, encuentros sociales y celebraciones vinculadas al cine.&nbsp;

En el Alhambra, frente al Palais des Festivals et des Congrès, hubo actividades de networking, presentaciones, encuentros sociales y celebraciones vinculadas al cine. 

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por cuarto año consecutivo, el José Ignacio International Film Festival (JIIFF) estuvo presente en el Festival de Cannes con una base propia frente al Palais des Festivals et des Congrès. Entre el 12 y el 17 de mayo, el yate Alhambra —anclado sobre la Riviera francesa gracias al apoyo de la familia Pfeffer— volvió a transformarse en el punto de encuentro de productores, realizadores, programadores y referentes de la industria audiovisual iberoamericana que participaron de la 79ª edición del mayor festival de cine del mundo.

Durante una semana, el barco funcionó como sede institucional, espacio de reuniones y plataforma de intercambio entre América Latina y Europa, en una agenda que combinó actividades profesionales, presentaciones, encuentros sociales y celebraciones vinculadas al cine. Desde allí, el equipo del festival uruguayo desplegó más de veinte instancias de trabajo y networking, mientras avanzó además en la búsqueda de películas e invitados para la próxima edición del JIIFF en 2027.

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Uno de los objetivos centrales de esta participación fue el fortalecimiento de los vínculos internacionales para la industria audiovisual uruguaya. En alianza con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), la delegación organizó encuentros de coproducción con autoridades y representantes de distintos países, con el fin de abrir nuevas oportunidades para el cine local y potenciar su circulación internacional.

Equipo JIIFF en Cannes
Mart&iacute;n Cuinat, John Pfeffer, Mar&iacute;a Pfeffer, Fiona Pittaluga, Mariana Rubio Pittaluga, Philip Pfeffer y Pablo Mazzola.

Martín Cuinat, John Pfeffer, María Pfeffer, Fiona Pittaluga, Mariana Rubio Pittaluga, Philip Pfeffer y Pablo Mazzola.

En paralelo, Working JIIFF —el área de industria del festival— aprovecharó el marco de Cannes para anunciar una nueva edición de JIIFF Lab, el laboratorio dedicado al desarrollo de largometrajes iberoamericanos de ficción. Allí se presentaron las bases y premios correspondientes a la edición 2027, que superarán los 150.000 dólares en incentivos destinados a proyectos de la región. De este modo se reafirmó la apuesta del festival por acompañar nuevos talentos y fortalecer el ecosistema audiovisual latinoamericano.

Los tres premios económicos que serán otorgados son concebidos como un impulso decisivo para que los proyectos avancen en su recorrido y logren materializarse como películas. El Fondo Pfeffer del Sur, impulsado por Working JIIFF junto a la Familia Pfeffer, otorgará por tercera vez un incentivo de US$ 50.000 para apoyar el desarrollo de un proyecto iberoamericano en coproducción vinculado a la industria audiovisual uruguaya. A este estímulo se suma Musitelli Film & Digital, que entregará un premio equivalente a otros US$ 50.000 en alquiler de equipamiento de filmación para la etapa de producción, incluyendo cámaras, lentes, iluminación y maquinaria especializada.

Además, Colour by Grup Mediapro brindará un apoyo a finalización valuado en US$ 25.000, destinado a uno de los proyectos seleccionados e integrado por un paquete completo de finishing. Por su parte, el Festival Internacional de Cine de San Pablo, La Mostra, invitará a uno de los proyectos a participar en su Encuentro de Ideias Audiovisuais en octubre de 2027. La organización adelantó que próximamente se anunciarán nuevos premios y alianzas.

La convocatoria está dirigida a proyectos de largometraje de ficción en desarrollo con presupuestos de hasta US$ 1.500.000 y al menos un 25% de financiación asegurada. JIIFF Lab seleccionará ocho proyectos —al menos dos uruguayos— representados por duplas de director y productor de países iberoamericanos. El laboratorio tendrá una primera instancia online y concluirá de forma presencial del 27 al 31 de enero en José Ignacio.

Además, gracias a Fundación Diciembre, el ganador de la Competencia de Cortometrajes 2026, Ignacio Giannini, viajó al Festival de Cannes y participó de las actividades del festival y el mercado. El cine de la región también tuvo su protagonismo dentro de la programación informal del Alhambra. Tres películas seleccionadas oficialmente en Cannes celebraron allí sus estrenos internacionales: El Partido (Argentina) de Juan Cabral y Santiago Franco, La Perra (Chile) de Dominga Sotomayor y La Libertad Doble (Argentina) de Lisandro Alonso. Con esto se trasladó parte de la conversación y las celebraciones del festival a la “embajada flotante” del JIIFF, que en los últimos años se consolidó como uno de los espacios latinoamericanos más activos dentro de Cannes.

La agenda incluyó además propuestas ligadas al cine de género, como Terror a Bordo, un evento organizado junto a Mother Superior, y otras instancias ya instaladas dentro del circuito cannoise, como la tradicional cena anual de MUBI, que reunió a cineastas, productores, actores, agentes de ventas y representantes de algunas de las películas más comentadas del festival. También hubo actividades junto a la Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, encuentros de Revolução Latam, y una masterclass del editor y guionista chileno Sebastián Sepúlveda organizada por el Short Film Corner. Además, se realizó la ya tradicional fiesta de Uruguay en Cannes y una noche especial en el emblemático bar Petit Majestic.

El desembarco uruguayo en Cannes no se limitó al cine. La gastronomía ocupó un lugar central con propuestas de Parador La Huella, representado por la chef Vanessa González y el jefe de parrilla Andrés Viñales. A ellos se sumaron vinos y productos nacionales como los de Bodega Oceánica José Ignacio, en una apuesta por llevar un trozo de la identidad de la costa esteña y de Uruguay al corazón de la Riviera francesa.

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