7 películas disponibles en streaming para esperar la Navidad

Mientras el olor a jazmín comienza a invadir los hogares y los niños redactan sus cartitas para Papá Noel, las familias de todo el mundo palpitan la Navidad con diferentes rituales. Uno típico es sentarse frente al televisor a ver películas temáticas. Para ello, ya hace algunos días comenzaron los estrenos en las plataformas de streaming.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Kate (Alicia Silverstone) se acaba de divorciar y quiere pasar una última Navidad perfecta con su familia antes de vender la casa que compartían. Pero sus planes festivos se complican cuando su exesposo Everett (Oliver Hudson) decide presentar a su exitosa y jovencísima nueva novia. Una Navidad EXtra completa su elenco con Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart, bajo la dirección de Steve Carr. Disponible en Netflix.

Verde esperanza La Navidad de Kate Middleton se convirtió en un homenaje a la vida, la salud y la unión familiar

Sydney Price (Minka Kelly) es una ejecutiva con una carrera prometedora. Un día consigue la oportunidad de liderar una importante adquisición en Château Cassell, una reconocida empresa de champán situada en el corazón de la región. Para ello, debe viajar a Francia en Navidad y participar de las negociaciones. Antes de cerrar el trato, hace una pausa para empaparse de la magia de la ciudad y tiene un encuentro casual con un desconocido que convierte una velada sencilla en algo especial. Sin embargo, sus planes románticos cambian por completo cuando descubre que el parisino misterioso es nada menos que Henri Cassell (Tom Wozniczka), el hijo de Hugo Cassell (Thibault de Montalembert), fundador de la compañía que busca comprar.

Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son dos ladrones novatos que comparten el mismo objetivo de Nochebuena: asaltar la tienda departamental más famosa de Londres. Pero cuando se ven obligados a trabajar en equipo, varios secretos y sentimientos comienzan a salir a la luz, lo que pone en peligro el atraco… y su relación.

Estreno el 26 de noviembre en Netflix.

Una Navidad muy Jonas Brothers

Una Navidad muy Jonas Brothers - Disney Disney+

Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. Una Navidad muy Jonas Brothers cuenta con un elenco invitado estelar que incluye a Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa y Andrew Barth Feldman. Kevin, Joe y Nick Jonas, protagonizan la película como ellos mismos. Los Jonas Brothers convierten la trama del filme en un asunto familiar, con algunos cameos especiales.

Disponible en Disney+.

El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos

El mejor espectáculo navideño - HBO HBO Max

Los Herdman son los peores niños del mundo. Mienten, roban e incluso molestan a otros niños. Ahora han tomado control de la obra de teatro de Navidad. Es la primera vez que Grace (Judy Greer) la dirige, pero ella y su familia están desbordados, y deben enfrentarse a un pueblo que quiere deshacerse de los Herdman. Sin embargo, estos niños traviesos les enseñarán el verdadero significado de la Navidad. El elenco está integrado, además de Greer, por Pete Holmes, Molly Belle Wright, Lauren Graham, Beatrice Schneider, Sebastian Billingsley-Rodriguez y Matthew Lamb, entre otros. El filme, dirigido por Dallas Jenkins, está basado en el bestseller internacional de Barbara Robinson.

Disponible en HBO Max.

La Navidad en sus manos 2

La Navidad en tus manos

Papá Noel (Santiago Segura) ha sido capturado por una despiadada empresa de juguetes y la Navidad corre peligro. Salva, un exladrón decidido a hacer las cosas bien, y su hijo adolescente deberán unir fuerzas y actuar contra reloj para rescatarlo. Con la ayuda de unos elfos tan traviesos como inesperados, vivirán una aventura caótica y llena de humor para salvar el espíritu navideño. En esta comedia familiar, la magia, el ingenio y el amor se ponen a prueba en la noche más importante del año.

Disponible en Netflix.

¡Vaya Navidad!

Vaya Navidad

Este año la Navidad no sale según lo planeado: Claire Clauster (Michelle Pfeiffer), la incansable organizadora de su familia, es olvidada por ellos accidentalmente en Nochebuena. Harta de ser siempre quien sostiene todo, decide romper la rutina y vivir una celebración completamente distinta. Mientras su familia corre para encontrarla, Claire se embarca en una aventura inesperada que podría cambiarlo todo. Dirigida por Michael Showalter, ¡Vaya Navidad! es una comedia navideña que celebra a quienes hacen que las fiestas sucedan.

Disponible en Prime Video.