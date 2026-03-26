Teatro de la menopausia: la Comedia Nacional inició su temporada con buen pie y en cuatro ruedas

Es viernes por la tarde. Una mujer, cuyo nombre no vamos a conocer en toda la obra y se nos presenta como Ella, sale de la oficina, sube a su auto y prende la radio. Suena el vozarrón imponente de Elvis Presley en el clásico You Are Always on My Mind. Ella cambia la radio, se escucha el pretérito sonido del dial sintonizando las frecuencias, y aparece Shakira con No creo. Estamos en un tiempo no definido con precisión, pero está claro que la acción transcurre entre el presente y la evocación de aquellos tiempos de cambio de siglo. Algunas pistas sonoras, como el sonido chirriante de un modem —aquel aparato que usábamos para conectarnos a internet a través de la línea telefónica en la infancia de la era digital— y ciertos temas de moda, como el mencionado de Shakira, nos ubican temporalmente. No en vano la obra, estrenada por la Comedia Nacional en Sala Verdi, se llama Música de regreso a casa , nombre de un recordado programa radial de los años 80 y 90 en Del Plata FM.

El concepto es claro: música que acompañe, ideal para escuchar en el auto, en el ómnibus o en la calle, cuando la radio se escuchaba en el estéreo o en el walkman. Canciones de moda, pop o rock, éxitos globales, de antes o de ahora. Canciones sencillas de asimilar, nada muy complejo para el oído, música para tener de fondo, la banda sonora del final de la jornada, mientras la mente procesa el día, repasa las rutinas, adelanta la agenda del día siguiente. También es el momento de pensar, de maquinar, de los asuntos sin resolver, de procesar las frustraciones, las dudas, las angustias, la hora de la autoterapia.

En su relato, la mujer cuenta que ha tenido un día de locos, que ahora tiene que atravesar la ciudad para asistir a un acto escolar de su hija y después debe llegar a su casa a tiempo de hacer compras y preparar la cena. También cuenta que está atravesando la menopausia . Se sienta en el auto, enciende la radio, maneja, piensa, maneja, recuerda, maneja, sube el volumen en la canción de Shakira. Pasarán cosas. No llegará a destino. Comienza la obra en Sala Verdi.

El texto y la dirección de Música de regreso a casa , estrenada el domingo 15, son de Victoria Vera, una dramaturga, directora y actriz montevideana con una formación singular: es abogada, egresada de la Facultad de Derecho, especializada en derechos de infancia y adolescencia, y además egresada de la carrera de actuación de la EMAD y de la Tecnicatura en Dramaturgia, carrera recientemente implementada por la Facultad de Humanidades de la Udelar y la EMAD. En la reseña incluida en el programa de mano, Vera agrega que es “mamá en formación permanente x3”. Escribió esta obra por encargo de la Comedia, especialmente para su estreno por el elenco montevideano.

Hay algunas singularidades a señalar en esta producción. El actual director de la Comedia Nacional, José Miguel Onaindia, ha puesto el foco en programar en cada temporada a dramaturgos y directores sin experiencia con la compañía. “Siempre estoy atento al surgimiento de nuevos valores en las artes como gozador de ellas y máxime como gestor”, comentó, consultado sobre la decisión de convocar a Vera. “Me interesó su originalidad en el abordaje de temas vinculados a la mujer, su formación jurídica, la cordialidad de su trato. También que su nombre no estuviera en el círculo más iluminado de los talentos nuevos”.

Otra novedad es que, con los tres títulos de esta primera franja de estrenos —Música de regreso a casa, El síndrome de Stendhal, de Sergio Blanco, estrenada el sábado 21, y Antígona, dirigida por el español Miguel del Arco, que estrenará el domingo 29—, la Comedia decidió extender los días de función, desde ahora de martes a domingos.

MdeRaC-2650 Soledad Gilmet en Música de regreso a casa. Fotiche - Comedia Nacional

Volvamos al escenario. El personaje protagónico de esta comedia dramática es interpretado por Soledad Gilmet, actriz de fuerte personalidad y muy sólida e interesante trayectoria, que debutó muy joven en el ruedo independiente, luego emigró a España, donde continuó su carrera, y a su regreso retomó su lugar en la escena local, hasta que obtuvo uno de los puestos vacantes en el elenco oficial, en el último concurso. En 2024, poco antes de ingresar a la Comedia, Gilmet fue una de las protagonistas de Ismael, la gran puesta en escena de la compañía El Almacén en el Solís.

Agobiada por la existencia y por el climaterio, en determinado momento, mientras va manejando y escuchando música, comienzan a aparecer frente a ella algunos personajes importantes de su vida. Sus padres (Jimena Pérez y Juancho Saraví), su ginecóloga (Elizabeth Vignoli), un taxista que además es astrólogo (Fernando Vannet), una chica con la que se encuentra fortuitamente en una esquina (Dulce Marighetti), un personaje inclasificable aparentemente generado por inteligencia artificial (Andrés Papaleo) y Dylan McKay, el arquetípico galán noventoso de la serie Beverly Hills, 90210, un gran trabajo actoral de Leandro Núñez, caracterizado como el icónico personaje interpretado por Luke Perry.

MdeRaC-3757 Soledad Gilmet. Fotiche - Comedia Nacional

El tour de force es efectivo: la realidad, la imaginación y el delirio se funden en escena, en torno a ese pequeño auto rojo instalado en el centro del escenario, que se convierte en un personaje más. La mujer emprende un viaje que de lo real pasa a lo simbólico, en el que aparecen como telón de fondo, en clave de road movie y de rotunda comedia, los mandatos generacionales y de género, los rituales de pasaje de la niñez a la juventud y de la juventud a la adultez, la iconografía mediática que impone modelos aspiracionales. Con el clásico esquema del héroe de Campbell como marco narrativo, Música de regreso a casa es un auténtico viaje de autodescubrimiento que pinta un retrato de la mujer contemporánea en las antípodas del panfleto.

Vera en su texto y dirección, Gilmet en su notable y gravitatoria composición y el resto del elenco como satélites que orbitan en torno de la protagonista, sus neurosis y sus heridas expuestas en carne viva logran contar una historia en forma por demás divertida y a la vez con una notable profundidad psicológica. Lo más interesante, y lo que vuelve a esta obra muy recomendable, es el humor permanente que la atraviesa, y la absoluta ausencia de bajadas de línea o pasajes adoctrinantes o moralizantes. Vera apunta de lleno a llevar al escenario “un loop de descarrilamiento rutero constante donde perderse es la única forma de encontrarse”, tal como afirma en el programa.

MdeRaC-3864 Leandro Núñez, Andrés Papaleo, Soledad Gilmet, Dulce Marighetti y Juancho Saraví. Fotiche - Comedia Nacional

El cansancio como inspiración

La autora, que no casualmente informa en el programa que es madre de tres hijos, contó a Búsqueda que la idea de la obra le surgió luego de montar Cómo llorar en una casa llena de niños, su obra anterior, que hacía foco en los dilemas de la maternidad. “Me estaba empezando a preocupar que me sentía muy apegada a ese material y no estaba generando espacio para cosas nuevas, en el marco del poco tiempo para escribir que tengo. Y una noche en el auto, volviendo de ir a buscar a mi hija de noche, me vino el impulso desde el cuerpo de escribir esta historia. Fue muy claro para mí, teniendo como disparador principal el cansancio”.

Desde ese día, a finales de 2024, comenzó a dedicar sus energías a este proyecto: “En los ratos libres me dediqué a dibujar y escribir cosas. Me lleva mucho tiempo desarrollar las ideas. Tiempo después me llegó la invitación de José Miguel Onaindia para la Comedia Nacional. Yo no tenía idea de que estaba en su proyecto, y sentí una alegría enorme por todo lo que significa ese lugar. Le conté del texto que estaba desarrollando, lo seguí trabajando todo este tiempo y fue así que llegamos al estreno”.

MdeRaC-3833 Soledad Gilmet. Fotiche - Comedia Nacional

Consultada sobre el vínculo entre su dramaturgia y su propia vida, y sobre de dónde obtiene el combustible conceptual para la creación, respondió: “Las mujeres somos universales. Me resulta fascinante. Somos material inagotable como objeto de estudio y fuente permanente de preguntas sin respuestas. Esto me pasa desde chica. Cuando escribo imagino cosas que, como espectadora, me gustaría ver escenificadas. Cosas que me gustaría ver a mí y a las mujeres que conozco o que conocí, y que también tengo adentro. Escucho mucho, leo, me asombro, me indigno, escribo. Capaz más desde la indignación que desde el asombro, por momentos. O las dos cosas”.

Y concluyó con una apreciación sobre la representación de su texto por el elenco de la Comedia: “Hay cuestiones que tienen una potencialidad escénica enorme, y me llama mucho la atención no verlas en escena, de tan obvias que son. El climaterio es una de ellas. Pero podría decir lo mismo de otros procesos. Las infancias, las adolescencias y los puerperios. Creo que todo lo que escribo tiene que ver con imaginarme a las y los que me rodean pasándola bien en un teatro y en general a todo el mundo. La presencialidad, la inmediatez son la forma de generar humor. Disfruto mucho mirando las funciones y viendo lo que el elenco provoca. Son increíbles”.