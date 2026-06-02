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La directora española Carla Simón explora las heridas de la memoria en Romería

La ganadora del Oso de Oro por Alcarràs vuelve al cine más personal con una historia atravesada por secretos familiares, pérdidas y recuerdos fragmentados

Romeria_Carla Simon
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Marina es una joven de 18 años que viaja desde Cataluña hasta la costa gallega para conseguir la firma de unos abuelos paternos a quienes nunca conoció. Lo que comienza como un trámite necesario para solicitar una beca se transforma en un viaje emocional hacia una familia desconocida y una historia personal llena de silencios en Romería, la nueva película de la española Carla Simón.

A medida que se reencuentra con tíos, tías y primos que apenas saben cómo recibirla, Marina intenta reconstruir la vida de sus padres, fallecidos cuando ella era muy pequeña. Entre recuerdos contradictorios, viejas heridas y objetos cargados de significado, la película explora cómo se construye la identidad cuando las respuestas sobre el propio origen son incompletas o inaccesibles.

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Con ecos de la propia biografía de Simón, cuyos padres murieron de sida cuando ella era niña, Romería reflexiona sobre la memoria, la herencia familiar y la necesidad de inventar relatos para comprender quiénes somos. La directora ha definido la película como una historia sobre la búsqueda de una explicación para el pasado, pero también sobre la aceptación de aquello que nunca podrá conocerse del todo.

Protagonizada por Llúcia García, junto a Tristán Ulloa, Miryam Gallego y Marina Troncoso, el filme combina drama familiar y relato de iniciación para retratar a una generación marcada por la irrupción de la heroína y el sida en la España de los años 80 y 90.

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