    Lo mejor del cine español de los festivales de Málaga y San Sebastián en Cinemateca

    Una selección de seis películas se proyectará del 24 al 26 de noviembre con presencia de sus realizadores en el Festival Mass

    Maria de Medeiros y Manolo Solo, protagonistas de Una quinta portuguesa.

    Maria de Medeiros y Manolo Solo, protagonistas de Una quinta portuguesa.

    FOTO

    Difusión
    Búsqueda | Pablo Staricco
    Por Pablo Staricco

    Cinemateca alberga desde este lunes 24 y hasta el miércoles 26 el Festival Mass, una selección de seis películas españolas provenientes de las últimas ediciones de los festivales de Málaga y San Sebastián.

    El Festival Mass es una iniciativa de OrcaFilms, productora presidida por el empresario argentino Gabriel Hochbaum, y cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de España a través de dos de sus organismos: el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y Acción Cultural Española.

    En una conferencia que incluyó una visita protocolar del presidente Yamandú Orsi, quien se acercó hasta Cinemateca para saludar personalmente a la delegación española, José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, subrayó que en una época de sobreabundancia de contenidos “los festivales de cine se han convertido en prescriptores” que garantizan al espectador un determinado nivel de calidad.

    Por su parte, Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, añadió que estos eventos son “ecosistemas donde conviven todos los agentes que son importantes en el ámbito industrial” y que dotan de “músculo” al sector audiovisual.

    Ambos directores coincidieron en que los festivales de cine cumplen una función social esencial. “Creo que los festivales de cine, como cualquier manifestación cultural, tienen que hacer una defensa cerrada de los derechos humanos básicos”, afirmó Rebordinos. Vigar, por su lado, destacó que “la cultura es un instrumento para la transformación intelectual y emocional de las personas”, subrayando el valor reflexivo de estos espacios.

    Por su parte, Gisella Previtali, presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, destacó “la cooperación entre festivales y la posibilidad de que estas alianzas sigan y proyecten nuevos caminos”. Subrayó a su vez que se trata de que “los espacios sirvan para enriquecerse y traer lo mejor de ambos festivales a la cartelera uruguaya”.

    Programación

    El ciclo se compone de tres películas representativas de cada festival. Este lunes 24 a las 19.00 horas se proyectará La buena letra, de Celia Rico, un drama ambientado en la posguerra civil española, seguido a las 21.30 horas por Los tigres, de Alberto Rodríguez, un thriller político que sigue la vida de dos hermanos buzos en un entorno de alta tensión social.

    El martes 25 a las 19.00 horas se presentará La cena, de Manuel Gómez Pereira, comedia que imagina los preparativos de un banquete para Franco, mientras que a las 21.30 horas será el turno de Sorda, de Eva Libertad, filme ganador de la Biznaga de Oro a la Mejor película española.

    La programación concluye el miércoles 26 con Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, a las 19.00 horas, y Karmele, de Asier Altuna, a las 21.30 horas, que narra la historia real de un grupo cultural vasco en el exilio que sirvió de fachada para operaciones de contraespionaje.

    Cada proyección contará con la presencia de miembros de sus equipos creativos, quienes participarán en intercambios con el público tras las funciones.

