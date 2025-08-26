La era del agua y la supervivencia del planeta: el envío de Uruguay a la Bienal de Venecia
Hidroceno es una instalación inmersiva expuesta en el pabellón uruguayo de la 19° Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 2025, que propone reflexionar sobre la importancia del agua
Realizada por Sei Fong Estudio de Arte, Arquitectura y Diseño, la instalación propone una experiencia para habitar lo líquido, desde el arte y la arquitectura. Partiendo de la hipótesis de que estamos ingresando al hidroceno, una nueva era en la que el agua será un recurso determinante para la supervivencia del planeta, la obra invita a reflexionar desde múltiples miradas, sobre como lo hídrico funda orígenes y traza territorios, dibujando una nueva geopolítica y tensionando el presente.
Luis Sei Fong (artista plástico y docente), Katia Sei Fong (arquitecta y diseñadora) y Ken Sei Fong (arquitecto y urbanista) conforman Sei Fong Estudio de Arte, Arquitectura y Diseño. La sinergia entre sus disciplinas les ha permitido abordar proyectos innovadores desde una perspectiva integral y creativa, con logros a nivel nacional e internacional.
La exposición incluye un variado cronograma de actividades, entre las que se encuentra un taller de acuarela, un conversatorio sobre el agua y una demostración de Aikido, que como el agua, se adapta y redirige la energía.
Inauguración: 28 de agosto, a las 19 h, en Magma Futura. Ver el cronograma de actividades en magmafutura.com. Entradas gratuita o a 2.000 pesos, según la actividad. Venta y reserva de entradas en Accesofácil.com