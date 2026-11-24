Demian Díaz Torres nació en España pero se radicó en Uruguay en la década del 40. Es médico psiquiatra, analista de psicología junguiana, y nieto de Joaquín Torres García. Y también es artista.
La exposición en el Museo Torres García propone un recorrido por la trayectoria de Demian Díaz Torres, nieto de Joaquín Torres García, reuniendo distintas facetas de su trabajo artístico, sus investigaciones en torno al universo simbólico y su labor en el ámbito terapéutico
Demian Díaz Torres nació en España pero se radicó en Uruguay en la década del 40. Es médico psiquiatra, analista de psicología junguiana, y nieto de Joaquín Torres García. Y también es artista.
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A través de dibujos, grabados y marionetas creadas por él como mediadoras en el acompañamiento de sus pacientes, Demian Díaz Torres presenta la muestra La imagen de lo invisible, en la que pone en diálogo la creación artística y la exploración del mundo interior.
Las obras, realizadas en diferentes momentos de su vida, dan cuenta de una búsqueda sostenida en torno a las imágenes, sus significados y su capacidad de expresar aquello que no siempre encuentra palabras.
La imagen aparece así como una herramienta de exploración y conocimiento, un medio para indagar en la experiencia humana, revelar aspectos de la interioridad y construir otras formas de representar el mundo que habitamos.
Esta nueva exposición es una invitación a descubrir el universo creativo y simbólico de Demian Díaz Torres y a acercarnos a las múltiples posibilidades de la imagen como lenguaje.
Inauguración: jueves 26 de noviembre a las 19 h en Museo Torres García.