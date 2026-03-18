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La intendencia celebra la 52ª edición del Premio Montevideo de Artes Visuales

Las 23 obras seleccionadas formarán parte de una exposición en el Centro de Exposiciones Subte

Centro de Exposiciones Subte.

Centro de Exposiciones Subte.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Intendencia de Montevideo inaugura la 52ª edición del Premio Montevideo de Artes Visuales, uno de los programas más relevantes de estímulo y reconocimiento a la creación artística contemporánea en el país.

En esta edición, entre más de 250 postulaciones recibidas, el jurado —integrado por Julissa Dura, Vladimir Muhvich y Liliana Ferber— seleccionó 23 obras, que estarán exhibidas desde el jueves 26 de marzo en el Centro de Exposiciones Subte.

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La muestra presentará un panorama amplio y diverso de la producción contemporánea, en la que conviven distintos lenguajes, materiales y enfoques. Durante su inauguración, se otorgarán los premios a los artistas ganadores.

Desde el jueves 26 de marzo hasta el 15 de junio, de 12 a 19 h, en el Centro de Exposiciones Subte. Entrada libre.

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