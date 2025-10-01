¡Hola !

Luis Zahera protagoniza ‘Animal’, la nueva miniserie que Netflix estrena en octubre

Los ocho episodios de la serie estarán disponibles en Netflix a partir del viernes 3

Animal_Netflix_1

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El dos veces ganador del Goya Luis Zahera vuelve a su Galicia natal para dar vida al personaje de Antón Gandoy, un veterinario rural que ve cómo la crisis del campo le arrebata sus pacientes de toda la vida. Sin otra salida, el veterinario rural acepta trabajar en la sofisticada tienda boutique de mascotas que dirige su sobrina Uxía, un universo tan brillante y colorido como ajeno a la vida que él conocía.

Animal_Netflix_2

Antón es el protagonista de Animal, la nueva serie de comedia española que llega a Netflix este mes. Con ocho episodios rodados íntegramente en Galicia y creados por Víctor García León (Selfie, Los europeos), la serie se mueve entre el choque de mundos —el campo y la ciudad, lo práctico y lo excéntrico, lo animal y lo humano— con el humor como brújula.

El tráiler ya anticipa ese tono de comedia entrañable con trasfondo dramático que, más allá de las carcajadas, sabe tocar fibras sensibles y generar empatía.

Animal_Netflix_3

Zahera encabeza un elenco sólido que incluye a Lucía Caraballo, Carmen Ruiz, Antonio Durán Morris y Ernesto Chao. Con diálogos afilados, enredos de mascotas, dueños peculiares y un protagonista que intenta adaptarse a un mundo que le resulta tan hostil como fascinante, Animal promete convertirse en una de las ficciones españolas más comentadas de la temporada.

Estreno: viernes 3 de octubre en Netflix.

