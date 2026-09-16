La obra musical ‘Aguerrido’ se va de gira y se despide con un show en Facultad de Artes

Aguerrido, la obra musical compuesta para batería de murga, se presenta el lunes 28 de setiembre en la Facultad de Artes, en el lanzamiento de su primera gira por Colombia, que tendrá lugar del 6 al 15 de octubre.
El lunes 28 de setiembre se presentará en la sede de la Udelar con su particular fusión de murga, música académica y jazz, con entrada libre
Aguerrido, la obra musical compuesta para batería de murga, se presenta el lunes 28 de setiembre en la Facultad de Artes, en el lanzamiento de su primera gira por Colombia, que tendrá lugar del 6 al 15 de octubre.
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Con entrada libre, el grupo que la interpreta lleva su propuesta musical a esta sede de la Udelar, con bombo, platillos y redoblante, integrada con ensamble de cámara, compuesto por timbales de orquesta, vibráfono, piano, sintetizadores y teclados, set de percusión y dos cantantes.
La obra es una creación original, sin precedentes, arriesgada, que reúne y fusiona tres lenguajes: la sonoridad popular propia de la murga, lo sinfónico-académico y la búsqueda experimental. A estos se suman las influencias del jazz a través de la armonía y los espacios de improvisación.
En Colombia, Aguerrido tendrá una cargada agenda, que incluirá conciertos, clases magistrales y encuentros académicos en distintos espacios culturales y universitarios.
Lunes 28 de setiembre a las 16.30 h en Facultad de Artes. Entrada libre.