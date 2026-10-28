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La observación cotidiana de la ciudad se transforma en registro visual en la nueva muestra de Gurvich

Gurvich y la voz de la ciudad. Dibujos del Cerro y Montevideo, 1946-1968 reúne más de 120 obras de pequeño formato realizadas sobre papel, entre dibujos a lápiz, tintas y acuarelas

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Antes de ser una imagen, la ciudad es una suma de encuentros, recorridos y formas de habitar. En los dibujos de José Gurvich, las calles, los barrios y sus habitantes componen una geografía personal que revela tanto el pulso de Montevideo como la intimidad de los lugares donde el artista vivió y trabajó.

Gurvich y la voz de la ciudad. Dibujos del Cerro y Montevideo, 1946-1968 reúne más de 120 obras de pequeño formato realizadas sobre papel, entre dibujos a lápiz, tintas y acuarelas. Con curaduría de Enrique Aguerre, la exposición propone acercarse a una faceta particularmente sensible de la producción del artista: aquella en la que la observación cotidiana se transforma en registro visual y el dibujo se convierte en una forma de explorar el entorno.

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La exposición integra las actividades que se realizarán en distintos museos del país en el marco del centenario del nacimiento de Gurvich, que se celebrará en enero de 2027. La exposición integra las actividades que se realizarán en distintos museos del país en el marco del centenario del nacimiento de Gurvich, que se celebrará en enero de 2027.

El Cerro ocupa un lugar especial en este recorrido. En 1957, Gurvich se instaló en una casa de la calle Polonia, donde formó su hogar y estableció su espacio de trabajo. Allí entró en contacto con una comunidad diversa, integrada por inmigrantes de distintas nacionalidades y vinculada a la actividad de la industria frigorífica. Ese universo social, con su identidad propia, se incorporó a su experiencia y encontró resonancia en sus dibujos.

La muestra también vuelve la mirada hacia el centro de Montevideo, sus calles y su puerto, escenario de una ciudad atravesada por el movimiento y las transformaciones de la modernidad. Entre lo urbano y lo rural, entre el apunte espontáneo y la obra autónoma, los trabajos reunidos permiten reconocer cómo un territorio puede convertirse en materia artística y cómo, en sus detalles, se conservan las huellas de una época.

La exposición integra las actividades que se realizarán en distintos museos del país en el marco del centenario del nacimiento de Gurvich, que se celebrará en enero de 2027. Una oportunidad para descubrir la riqueza sensorial de su obra sobre papel y volver a mirar Montevideo a través de los ojos de uno de sus artistas fundamentales.

Museo Gurvich (Sarandí 524). Del 5 de noviembre de 2026 al 15 de junio de 2027, de lunes a viernes de 10 a 18 h; sábados de 11 a 15 h. Más información en museogurvich.org.

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